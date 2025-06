« Les Années folles de Coco Chanel » : les créations de la plus grande designeuse du XXe siècle au cœur de la Villa Paloma

L’exposition phare du Nouveau Musée National de Monaco dévoile un dialogue inédit entre mode et art moderne. Plus de 200 pièces racontent l’invention de la femme moderne sur la Riviera des années 1920.

En avant-première ce mardi 18 juin, les salons du Nouveau Musée National de Monaco nous ont révélé leurs tous derniers trésors : une exposition magistrale consacrée aux « Années folles de Coco Chanel », véritable plongée dans l’univers révolutionnaire de Gabrielle Chanel sur la Côte d’Azur des années 1920.

© NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

Sous le commissariat avisé de Célia Bernasconi, cette exposition d’été 2025 rassemble plus de deux cents objets d’exception, orchestrant un dialogue fascinant entre trente créations de la couturière et quarante œuvres d’artistes modernes emblématiques. Les noms résonnent comme un who’s who de l’avant-garde : Kees Van Dongen, Pablo Picasso, Marie Laurencin, Natalia Gontcharova, Sonia Delaunay, Jean Cocteau… Leurs œuvres dialoguent avec les photographies iconiques de Man Ray, Dora Kallmus, Edward Steichen et Roger Schall.

© NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

L’iconique Collection de Voitures du Prince Albert II revisitée dans une exposition d’art à Monaco

La naissance de la femme moderne sous le soleil azuréen

L’exposition révèle comment Gabrielle Chanel a révolutionné la garde-robe féminine en s’inspirant de l’art de vivre méditerranéen. Dès les années 1910, séduite par la beauté et la douceur de vivre de la Riviera, elle fait de Monaco l’une de ses destinations favorites. Cette passion pour la Principauté l’amène à ouvrir l’un de ses premiers points de vente au sein de l’Hôtel de l’Hermitage à Monte-Carlo en 1914.

© NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

Les trois axes thématiques de l’exposition retracent cette aventure créative : la vie en plein air et l’essor des loisirs balnéaires, l’influence des Ballets russes et des cultures slaves, et enfin l’invention du « style Riviera ». Chaque section dévoile comment Gabrielle Chanel a puisé dans l’effervescence culturelle de l’époque pour créer sa vision de la « femme nouvelle » : moderne, libre et indépendante.

Un regard contemporain sur l’héritage de Chanel

L’exposition ne se contente pas de célébrer le passé. L’artiste Chloé Royer (née en 1989) présente « Of Limbs and Other Things », un corpus de vingt pièces explorant les métamorphoses du corps féminin, dont plusieurs créations spécialement réalisées pour l’occasion. Ce dialogue entre patrimoine et création contemporaine enrichit la réflexion sur l’héritage visionnaire de Gabrielle Chanel.

Pour la quatrième année consécutive, la Maison CHANEL soutient cette programmation d’exception, soulignant les liens indéfectibles entre la marque et Monaco. L’exposition révèle comment le caractère exclusif, l’ouverture internationale, l’élégance et l’art de vivre monégasques ont séduit Gabrielle Chanel puis Karl Lagerfeld, faisant de la Principauté un territoire d’inspiration inépuisable.

Informations pratiques :