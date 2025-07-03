Что делать в Монако в июле: выставки, музыка под открытым небом и не только

Филармонический оркестр Монте-Карло даст три концерта в парадном дворе Княжеского дворца © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Июль в Монако обещает быть по-настоящему жарким — не только из-за погоды, но и благодаря насыщенной культурной программе. Рассказываем, что интересного запланировано в Княжестве этим летом.

Гримальди Форум снова открывает свои двери для традиционной летней выставки, а Филармонический оркестр Монте-Карло (OPMC) готовится к трём концертам в одном из самых красивых и исторических мест Монако — во дворе Княжеского дворца. В программе — искусство, музыка, история и развлечения для всей семьи.

Не пропустите:

С 8 июля по 31 августа в Гримальди Форуме пройдёт яркая выставка «В цвете! Шедевры Центра Помпиду». Это не просто экспозиция, а настоящее иммерсивное путешествие в мир цвета и формы: в залах — более ста работ выдающихся художников XX века.

Филармонический оркестр Монте-Карло приглашает всех на три летних концерта под открытым небом: 10, 20 и 31 июля. Место действия — легендарный парадный двор Княжеского дворца. Остались последние билеты — поспешите!

В Княжеском дворце открывается выставка Grace#1 — трогательная и чуткая дань памяти Княгине Грейс. Экспозиция размещена в исторических Больших апартаментах и будет доступна для посещения с 5 июля по 14 сентября. Это настоящее погружение в её мир — личный, тонкий, проникновенный.

Кавалерия в строю:

С 3 по 5 июля Порт-Эркюль станет ареной для одного из самых зрелищных соревнований лета — Международного турнира по конкуру. В рамках престижного Longines Global Champions Tour за Гран-при Князя Монако сразятся лучшие всадники планеты. В этом году на кону — внушительный призовой фонд в 1,5 миллиона евро.

В рамках престижного Longines Global Champions Tour за Гран-при Князя Монако сразятся лучшие всадники планеты. © Longines Global Champions Tour / Хорхе Кунья

А 11 июля стадион «Луи II» примет Meeting Herculis — грандиозное легкоатлетическое шоу, где выступят мировые звёзды спорта, включая семерых олимпийских чемпионов. Настоящий праздник скорости, силы и рекордов! Билеты ещё можно успеть купить.

Для детей:

В пятницу, 4 июля, обязательно загляните на Скалу — там развернётся настоящий карнавал U Sciaratu, организованный мэрией Монако. Вас ждут уличные шоу, мастер-классы по аквагриму, скульптуры из воздушных шаров — и всё это под открытым небом! А в 22:00 на площади перед мэрией начнётся большой праздничный бал. Карнавальные костюмы приветствуются!

На Скале воцарится дух карнавала © Мэрия Монако

С 18 июля по 24 августа Порт-Эркюль превратится в гигантскую детскую зону: аттракционы, картинг, баскетбол, ловля уточек, батуты, временные татуировки — развлечения найдутся на любой вкус. А ещё сюда приедет знаменитый красно-белый автокараван AS Monaco Kids Tour — отличная возможность для юных болельщиков повеселиться вместе с любимым клубом.

Тем, кто хочет попробовать что-то по-настоящему необычное, стоит отправиться в Фонвьей. С 7 июля по 15 августа в большом шатре пройдут курсы циркового искусства «Все на манеж». В этом году акцент сделан на воздушные номера: можно будет попробовать трапецию и другие акробатические трюки. Регистрация — на сайте школы или по телефону +33 6 14 67 11 69.

Премьера:

Премьера: 16 июля мэрия Монако предлагает бесплатное первое занятие по дайвингу с профессиональными инструкторами! Попробовать подводное плавание смогут взрослые и дети от 8 лет — приходите на Стадион водных видов спорта имени Ренье III, запись проводится прямо на месте в день мероприятия.

Музыка и культура:

Летний музыкальный фестиваль Монте-Карло 2025 пройдёт с 5 июля по 15 августа в «Звёздном зале». В программе — Santana, Scorpions, The Dire Straits Experience, Бенсон Бун и Пауль Калькбреннер, который добавит электронное звучание этому долгожданному событию.

Вторая выставка этого лета в Гримальди Форуме — «Монако и Наполеоны: Переплетене судеб», с 11 июля по 31 августа. Погрузитесь в историю династии Наполеонов и княжеской семьи Монако сквозь призму почти 200 уникальных исторических экспонатов.

Две летние выставки в Гримальди Форуме © «Монако и Наполеон(ы): Переплетение судеб»

Monaco Art Week, проходящая под патронажем принцессы Александры Ганноверской, состоится с 7 по 12 июля в пятнадцати галереях и аукционных домах. Это пять дней, посвящённых искусству: скульптура, живопись, высокое ювелирное искусство, конференции и встречи с художниками.

А также:

Популярный Apéro des Frenchy возвращается на рынок Кондамин 13 июля с 17:00 до 22:00. Бронирование мест доступно на сайте мероприятия.

Набережная им. Альбера I станет отличной точкой для просмотра фейерверков © Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези

И наконец, чтобы завершить месяц на высокой ноте: 26 июля в Порту Эркюль состоится первый вечер фейерверков. Перед началом пиротехнического шоу гостей ожидают музыкальные выступления и надувные аттракционы.























