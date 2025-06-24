Бесплатные пробные погружения с аквалангом в Монако — попробуйте этим летом!

Этим летом мэрия Монако приглашает всех желающих — взрослых и детей от 8 лет — открыть для себя магию подводного мира. На Стадионе водных видов спорта им. Ренье III пройдут четыре дня бесплатных занятий по подводному плаванию с аквалангом. Это отличная возможность попробовать себя в новом виде спорта в полной безопасности и под руководством профессионалов.

Организатор — Клуб подводных исследований Монако (C.E.S.M.M.) — вместе с муниципалитетом предлагают гражданам и жителям Княжества первый опыт дайвинга совершенно бесплатно. Под чутким контролем инструкторов вы сможете сделать свои первые шаги под водой — даже если никогда раньше не пробовали.

Занятия подойдут как детям от 8 лет, так и взрослым. Каждое пробное погружение длится около 10 минут — этого времени достаточно, чтобы спокойно привыкнуть к новому ощущению и получить яркие впечатления. Это отличная возможность попробовать себя в новом виде спорта в полной безопасности и под руководством профессионалов.

Когда и как это проходит?

Попробовать подводное плавание можно в одну из четырёх летних сред:

25 июня

16 июля

6 августа

27 августа

Занятия проходят с 9:30 до 17:00 на Стадионе водных видов спорта им. Ренье III. Удобный формат позволяет семьям выбрать подходящее время и просто прийти — без спешки и предварительной записи.

Никакой бюрократии — просто приходите!

Регистрироваться заранее не нужно: достаточно подойти в день мероприятия и записаться на месте. Такой формат делает участие максимально простым и доступным для всех — без бумажной волокиты.

Это отличная возможность попробовать популярный в Монако вид спорта и, кто знает, может быть, вдохновиться на новые увлечения — особенно юным монегаскам.