Программа июньских мероприятий в Монако: события, развлечения, летнее настроение…

Солнечные дни вернулись, и вместе с ними в Монако воцаряется летнее оживление. Многие из вас насладятся высоким сезоном: обзор предстоящих событий в Княжестве!

Праздник музыки станет центральной темой июньского календаря событий в Монако. 21 июня франко-швейцарский диджей Мозиманн устроит зажигательный вечер в порту Эркюль. И это – только начало!

Праздник музыки

Помимо концерта Мозиманна, в июне в Княжестве будет организовано множество мероприятий для любителей музыки и музыкантов. Новый джем-сейшн запланирован на 4 июня на рынке Кондамин.

Что касается классической музыки, Филармонический оркестр Монако выступит 5, 8, 15 и 22 июня в Аудитории Ренье III, а 10 июня в Доме Франции исполнит «Посвящение Равелю».

Епархия Монако примет христианскую группу прославления Be Witness с исключительным концертом в субботу, 28 июня, в 19:00 на площади Кампанен. Билеты продаются онлайн по льготной цене, полный тариф – 15 евро.

А для тех, кто предпочитает совмещать пляж и музыку с хорошей едой, La Note Bleue запускает свой летний музыкальный фестиваль (Summer Music Festival) с концертами каждые выходные в течение всего июня! Встретимся на пляже Ларвотто, полную программу можно найти на сайте организаторов.

Самое необходимое

64-й традиционный Телевизионный фестиваль пройдет с 13 по 17 июня. Бесплатная фан-зона позволит фанатам встретиться со своими любимыми звёздами, а для ещё более захватывающих впечатлений предлагаются VIP-билеты и пропуска «OMG» (частные встречи).

В прошлом году княжеская чета присутствовала на 63-м Телевизионном фестивале в Монте-Карло © Дирекция по связям

Любители полакомиться смогут отведать меню Алена Дюкасса и Альбера Адриа во время Фестиваля звёзд в пятницу, 20 июня. Отправляйтесь в «Louis XV», чтобы попробовать дегустационное меню из шести блюд стоимостью 750 евро, включая подбор вин.

Быть или не быть?

Философские встречи в Монако отмечают свой 10-летний юбилей специальной неделей на тему «Истина», которая пройдет с 10 по 15 июня. Запланированы утренние заседания, конференции и дебаты, в том числе исключительный вечер с Гадом Эльмалехом и Мулудом Ашуром 19 июня в Театре Княгини Грейс. Полная программа доступна онлайн.

В течение недели философские встречи организуются каждое утро на рынке Кондамин © Les Rencontres Philosophiques de Monaco

Для детей

Bricks Academy возвращается в центр Лео Ферре! Это мероприятие – для детей от 8 до 12 лет, учащихся в школах или проживающих в Княжестве. Им предлагается спасти мир, выполняя задания с кубиками Lego. Чтобы присоединиться к этой академии, необходимо выполнить два условия: зарезервировать билет и, прежде всего, прийти в костюме своего любимого супергероя или супергероини!

Супергерои готовы бросить вызов детям © Мэрия Монако

14 и 15 июня на Дворцовой площади пройдёт 6-я встреча исторических мест Гримальди в Монако. В праздничной семейной атмосфере дети и взрослые смогут насладиться представлениями, культурными мероприятиями, демонстрациями ремёсел, играми и творческими мастер-классами. Мероприятие откроется речью Князя Альбера II в присутствии представителей приглашенных муниципалитетов Франции и Италии и завершится грандиозным звуковым и световым шоу в субботу вечером!

Не забываем и о взрослых

5 июня в Аудиовизуальном институте Монако состоится показ исторических фильмов пионеров любительского кино Монако. Присоединяйтесь к нам с 18:30 на этот исключительный показ, посвященный продукции Cinéam. Вашему вниманию предлагается несколько фильмов разных жанров, сочетающих в себе художественную литературу, очерки и документальные фильмы. Стоимость билетов – 5 евро на человека, настоятельно рекомендуется забронировать место (377 97 98 43 26 или по электронной почте) info@institut-audiovisuel.mc)

15 июня Музей антропологии открывает свои двери для Европейских дней археологии: экскурсии, семинары, встречи со специалистами… Бесплатный день по предварительной записи, чтобы открыть для себя науки прошлого по-новому. Постоянные и временные экспозиции будут доступны бесплатно, а также будут предусмотрены места для посредничества и дружеского диалога.

Green Shift Festival возвращается на набережную Ларвотто 4, 5 и 6 июня с тремя бесплатными вечерами. Этот фестиваль, основанный в 2023 году Фондом Князя Монако Альбера II, предлагает новый подход к экологии, объединяя искусство, культуру и экологическую ответственность. Он начнётся с вечера «Добро пожаловать в 2050 год», в котором восторжествовал экологический переход. Присоединяйтесь к нам в четверг, 5 июня, чтобы погрузиться в самое сердце жизни. Фестиваль завершится на художественной ноте «Музыкой и экологией» в пятницу, 6 июня.

Полезная информация:

6 июня Munegu Repair Café ждёт вас на рынке Кондамин с 14:30 до 18:30. Приносите вещи для ремонта: очерёдность – в порядке поступления. Отличный способ продлить срок службы ваших портативных предметов – обратиться за помощью к добровольным ремонтникам.

Ваши портативные предметы готовы к ремонту! © Дирекция по связям / Филипп Фитт (Philippe Fitte)

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