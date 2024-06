Le Prince Albert II et la Princesse Charlène clôturent en beauté le Festival de télévision de Monte-Carlo 2024

Ce mardi 18 juin marquait la fin du 63e Festival de télévision de Monte-Carlo qui s’est tenu durant quatre jours intenses au Grimaldi Forum. Le Couple Princier a fait l’honneur de sa présence pour remettre les prix de la Cérémonie de clôture.

Clap de fin pour la 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo ! Grand moment de ce prestigieux festival, la Cérémonie de clôture récompense les lauréats à travers différents prix spéciaux, dont les célèbres Nymphes d’Or. Cette compétition comprend trois catégories : fictions, actualités et documentaires, ainsi que le Prix Spécial du Prince Rainier III.

Publicité

Pour l’occasion, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont rayonné sur le tapis aux tons bleutés clairs et pastels. L’épouse du Souverain portait une magnifique combinaison blanche au décolleté asymétrique. Agrémentée de dentelle et d’une longue cape elle aussi asymétrique, cette combinaison est signée Elie Saab, une maison de luxe libanaise.

Le Couple Princier aux côtés d’Olivier Marchal, acteur, réalisateur et scénariste français. Marie et Louis Ducruet, l’actrice Fiona Gubelmann, le Couple Princier, l’acteur Will Yun Lee et Camille Gottlieb. Les acteurs Joshua Morrow, Melissa Claire Egan, le Couple Princier, Katherine Kelly Lang et Thorsten Kaye. Les enfants de la Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb et Louis Ducret. Le couple Louis et Marie Ducruet qui cette semaine a annoncé l’arrivée d’un deuxième enfant. Vincent Niclo, le Couple Princier, l’auteur Luise Wagner et le célèbre météorologue allemand Sven Plöger qui a reçu le Prix Spécial Prince Rainier III pour son documentaire sur l’actuel phénomène climatique « El Niño ». La Princesse Charlène a décerné la Nymphe d’Honneur à Olivier Marchal. Vincent Niclo, le Couple Princier, Olivier Marchal, Victor Belmondo et Laury Thilleman.

Crédits photos : © Direction de la Communication / Stéphane Danna et Mathis Canet-Lorenzi.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les jumeaux, Charles Leclerc… du beau monde pour le passage de la Flamme Olympique à Monaco !