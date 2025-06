Juin à Monaco : évènements, activités, summer vibes … L’agenda pour ne rien manquer

Les beaux jours sont de retour, et avec eux, l’effervescence estivale s’installe à Monaco. Vous serez nombreux à profiter de la pleine saison : tour d’horizon des évènements à venir en Principauté !

Fête de la musique oblige, la musique sera au cœur du calendrier évènementiel monégasque au mois de juin. Le 21 juin, le dj franco-suisse Mosimann viendra enflammer le Port Hercule pour une soirée électrique. Et ce n’est qu’un début !

La musique en fête :

En plus du concert de Mosimann, mélomanes et musiciens seront servis en juin en Principauté. Une nouvelle jam session est prévue le 4 juin au Marché de la Condamine.

Côté classique, l’Orchestre Philarmonique de Monaco se produira les 5, 8, 15 et 22 juin du côté de l’Auditorium Rainier III et le 10 à la Maison de France pour « Hommage à Ravel ».

Le diocèse de Monaco accueille le groupe de louange chrétienne Be Witness le samedi 28 juin à 19h sur la place du Campanin pour un concert exceptionnel. Les billets sont en vente en ligne à prix préférentiel, tarif plein, 15€.

Et pour ceux qui préfèrent mélanger plage et musique autour d’un bon repas, la Note Bleue lance son Summer Music Festival avec des concerts prévus tous les week-ends pendant le mois de juin ! Rendez-vous sur la plage du Larvotto, le programme complet est à retrouver sur leur site.

Les incontournables :

Le traditionnel Festival de la Télévision revient du 13 au 17 juin pour sa 64ème édition. Une fanzone gratuite permettra aux fans de croiser leurs stars préférées, et pour une expérience encore plus immersive, des billets VIP et des pass « OMG » (rencontres privées) sont disponibles.

Le Couple Princier était présent l’an dernier lors de la 63ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo © Direction de la Communication

Pour les plus gourmands, un menu concocté par Alain Ducasse et Albert Adrià est à découvrir lors du festival des Étoilés, le vendredi 20 juin. Rendez-vous au Louis XV pour un menu dégustation en six temps au tarif de 750€, accords mets et vins inclus.

Être ou ne pas être ?

Les Rencontres Philosophiques de Monaco fêtent leurs 10 ans avec une semaine spéciale sur le thème de « La Vérité », du 10 au 15 juin. Matinales, conférences et débats sont prévus, dont une soirée exceptionnelle avec Gad Elmaleh et Mouloud Achour le 19 juin au Théâtre Princesse Grace. Le programme complet est disponible en ligne.

Pendant la semaine des Rencontres Philosophiques, des rencontres sont organisées tous les matins sur le Marché de la Condamine © Les Rencontres Philosophiques de Monaco

Pour les enfants :

La Bricks Académie est de retour à l’espace Léo Ferré ! Réservés aux enfants de 8 à 12 ans, scolarisés ou résidents en Principauté, cet évènement les invitent à sauver le monde avec des challenges en briques Lego. Pour pouvoir intégrer cette académie, deux conditions sont à remplir : réserver son billet et surtout venir déguiser à l’effigie de son super-héros ou de sa super-héroïne préféré(e) !

Les super-héros sont prêts à challenger les enfants © Mairie de Monaco

Les 14 et 15 juin, la Place du Palais vibrera au rythme de la 6e Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco. Dans une ambiance festive et familiale, petits et grands pourront profiter de spectacles, animations culturelles, démonstrations artisanales, jeux et ateliers créatifs. L’événement sera inauguré par l’intermédiaire du discours du Prince Albert II, en présence de communes invitées de France et d’Italie, et se clôturera en beauté avec un grand spectacle son et lumière le samedi soir !

Sans oublier les adultes :

Le 5 juin à Monaco, une sélection de films d’époque signés par les pionniers du cinéma amateur monégasque sera projetée à l’Institut Audiovisuel de Monaco. Rendez-vous à partir de 18h30 pour assister à une séance exceptionnelle dédiée aux productions du Cinéam. Plusieurs films aux genres variés mêlant fiction, essai et documentaire sont à découvrir. Le tarif est de 5€ par personnes, il est fortement conseillé de réserver votre place (+377 97 98 43 26 ou par mail info@institut-audiovisuel.mc)

Le 15 juin, le Musée d’Anthropologie ouvre ses portes pour les Journées Européennes de l’Archéologie : visites guidées, ateliers, rencontres avec des spécialistes… Une journée gratuite, sur réservation, pour découvrir les sciences du passé autrement. Les expositions permanentes et temporaires seront accessibles librement, avec des espaces de médiation pour dialoguer en toute convivialité.

Le Green Shift Festival revient sur la promenade du Larvotto les 4,5 et 6 juin avec trois soirées gratuites. Lancée en 2023 par la Fondation Prince Albert II de Monaco, ce festival propose une nouvelle manière d’aborder l’écologie en alliant art, culture et engagement environnemental. Ce dernier débutera par la soirée « Bienvenue en 2050 » dans un futur où la transition écologique a triomphé. Rendez-vous le jeudi 5 juin pour une immersion au cœur du vivant, le festival se clôturera sur une note artistique avec « Musique & écologie » le vendredi 6 juin.

Pratique

Le 6 juin, le Munegu Repair Café vous attend au Marché de la Condamine de 14h30 à 18h30. Apportez vos objets à réparer : passage selon l’ordre d’arrivée. Une belle manière de prolonger la vie de vos objets transportables, avec l’aide de réparateurs bénévoles.

Vos objets transportables sont prêts à être réparés ! © Direction de la Communication / Philippe Fitte

