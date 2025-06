Giugno a Monaco: eventi, attività, summer vibes… Tutti gli appuntamenti da non perdere

Il DJ Mosimann sarà a Monaco per la Festa della Musica © Foto via Facebook DJ Mosimann

Con il ritorno delle belle giornate, l’estate prende finalmente il via nel Principato. Ecco una panoramica degli eventi in programma a Monaco!

Come si intuisce dalla Festa della Musica, a giugno il calendario degli eventi monegaschi ruota attorno alle melodie. Il 21 giugno, il DJ franco-svizzero Mosimann infiammerà Port Hercule con una serata carica di energia. Ed è solo l’inizio!

La musica protagonista:

Oltre al concerto di Mosimann, amanti della musica e musicisti avranno pane per i loro denti. Una nuova jam session è in programma il 4 giugno al Marché de la Condamine.

Per gli appassionati di musica classica, l’Orchestra Filarmonica di Monaco si esibirà il 5, 8, 15 e 22 giugno all’Auditorium Rainier III e il 10 giugno alla Maison de France per un “Omaggio a Ravel”.

Il 28 giugno alle 19:00, sulla piazza del Campanin, il gruppo di musica cristiana Be Witness si esibirà in un concerto eccezionale organizzato dalla diocesi di Monaco. I biglietti sono già disponibili online a prezzo scontato; il prezzo intero è di 15€.

E per chi preferisce mixare spiaggia, musica e buon cibo, La Note Bleue lancia il suo Summer Music Festival, con concerti ogni weekend per tutto il mese di giugno! Gli appuntamenti sono sulla spiaggia del Larvotto e il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.

Gli imperdibili:

Dal 13 al 17 giugno torna il Festival della Televisione, giunto alla sua 64ª edizione. Una fanzone gratuita permetterà ai fan di incontrare le loro star preferite. Per un’esperienza più esclusiva, sono disponibili biglietti VIP e pass “OMG” con incontri privati.

Il Principe Alberto e la Principessa Charlène erano presenti l’anno scorso alla 63ª edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo © Dipartimento della Comunicazione

I più golosi potranno lasciarsi tentare da un menù firmato Alain Ducasse e Albert Adrià, in occasione del Festival des Étoilés, venerdì 20 giugno. L’appuntamento è al Louis XV per una degustazione da sei portate al costo di 750€, con abbinamento vini incluso.

Essere o non essere?

I Rencontres Philosophiques de Monaco festeggiano 10 anni con una settimana speciale dedicata al tema della “Verità”, dal 10 al 15 giugno. Tra gli appuntamenti: mattinate filosofiche, conferenze e dibattiti, inclusa una serata eccezionale il 19 giugno con Gad Elmaleh e Mouloud Achour al Théâtre Princesse Grace. Il programma completo è disponibile online.

Durante la settimana dei Rencontres Philosophiques, ogni mattina si tengono incontri al Marché de la Condamine © Les Rencontres Philosophiques de Monaco

Per i più piccoli:

Torna la Bricks Académie allo spazio Léo Ferré! Riservato ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, che frequentano la scuola o risiedono nel Principato, l’evento invita a salvare il mondo a suon di mattoncini Lego. Per entrare nell’accademia bastano due requisiti: prenotare il biglietto e arrivare travestiti dal supereroe o dalla supereroina preferiti!

I supereroi sono pronti a mettere alla prova i bambini © Comune di Monaco

Il 14 e 15 giugno, la Place du Palais si animerà con la 6ª edizione dell’Incontro dei Siti storici Grimaldi di Monaco. In un’atmosfera festosa e familiare, grandi e piccini potranno godere di spettacoli, animazioni culturali, dimostrazioni artigianali, giochi e laboratori creativi. L’evento verrà inaugurato con un discorso del Principe Alberto II, alla presenza di comuni ospiti da Francia e Italia, e si concluderà in bellezza con un grande spettacolo di suoni e luci il sabato sera.

E per gli adulti:

Il 5 giugno, una selezione di film d’epoca firmati dai pionieri del cinema amatoriale monegasco sarà proiettata all’Institut Audiovisuel de Monaco. L’appuntamento è alle 18:30 per una serata speciale dedicata alle produzioni del Cinéam. Verranno presentati film di vario genere: fiction, saggi e documentari. Biglietto 5€ a persona, prenotazione vivamente consigliata (+377 97 98 43 26 o via mail a info@institut-audiovisuel.mc).

Il 15 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo di Antropologia apre le porte: visite guidate, laboratori, incontri con esperti… Una giornata gratuita (su prenotazione) per scoprire la scienza del passato da una nuova prospettiva. Le mostre permanenti e temporanee saranno accessibili liberamente, con spazi dedicati al dialogo e alla mediazione.

Il Green Shift Festival torna sulla promenade del Larvotto il 4, 5 e 6 giugno con tre serate gratuite. Lanciato nel 2023 dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, il festival propone un nuovo approccio all’ecologia che unisce arte, cultura e impegno ambientale. Si parte giovedì 5 giugno con la serata “Bienvenue en 2050″, un viaggio in un futuro dove la transizione ecologica ha avuto successo. Il festival prosegue con un’immersione nel mondo vivente, per chiudersi venerdì 6 giugno con “Musique & écologie”, una serata dedicata a musica ed ecologia.

Info utili

Il 6 giugno, il Munegu Repair Café vi aspetta al Marché de la Condamine dalle 14:30 alle 18:30. Portate con voi gli oggetti da riparare: si accede in base all’ordine di arrivo. Un bel modo per dare nuova vita ai vostri oggetti trasportabili, con l’aiuto di riparatori volontari.

I vostri oggetti sono pronti per essere riparati! © Dipartimento di Comunicazione / Philippe Fitte

Per non perdere nessuno degli eventi in arrivo nel Principato e dintorni, iscrivetevi alla nostra newsletter settimanale: eventi, consigli e idee per il tempo libero ogni settimana!