Le Green Shift Festival revient enchanter Monaco avec trois soirées gratuites d’écologie créative

Du 4 au 6 juin, la Promenade du Larvotto se métamorphose en laboratoire d’idées pour réinventer notre rapport au vivant, dans une atmosphère festive et inspirante.

Comme le souligne Olivier Wenden, CEO de la Fondation Prince Albert II : « Le Green Shift Festival est une invitation à explorer ensemble des voies de transition écologiques joyeuses, collectives et désirables. »

Un voyage dans le temps vers 2050

L’édition 2025 du Green Shift Festival orchestre une expérience unique en trois actes. Mercredi 4 juin, « Bienvenue en 2050 » nous transporte dans un futur où la transition écologique a triomphé. Yasmina Auburtin, accompagnée de Mathieu Baudin et Hélène Binet, transforme cette vision en spectacle participatif où récit, uchronie et performance se mélangent avec virtuosité.

Une immersion au cœur du vivant

Jeudi 5 juin, l’approche éco-psychologique prend les rênes avec « Au cœur du vivant ». Marianne Leenart, François Sarano et Laurent Tillon nous guident vers une compréhension profonde de nos interdépendances avec le monde naturel. Cette soirée immersive, réalisée en collaboration avec Actes Sud, promet de bouleverser notre perception de l’écosystème dont nous faisons partie.

Quand la musique chante pour la planète

Vendredi 6 juin clôt le festival sur une note artistique avec « Musique & écologie ». Tom Frager et Hélène Vogelsinger dialoguent avec Arthur Lecercle et Magali Payen sur l’engagement des artistes pour l’environnement, dans un partenariat avec Music for Planet qui résonnera longtemps après les dernières notes.

Une expérience complète et accessible

Chaque journée débute par des séances bien-être (respiration, qigong, sonothérapie) dès 18h, suivies des « Happy Hours engagés » animés par Sébastien Uscher. La restauration durable de Camion Valentin et l’ambiance musicale de DJ Baloo créent une atmosphère décontractée parfaite pour les échanges.

Le public participera également à une fresque collective conçue avec Bureau Walter et l’illustratrice Chloë Monti, cartographiant le Monaco d’aujourd’hui et de demain. Le Prix de Photographie Environnementale 2025 sera dévoilé lors du vernissage vendredi.

Les voyages sonores : Une odyssée sensorielle entre méditation et musicalité

Une initiative qui transforme les consciences

Lancée en 2023 par la Fondation Prince Albert II de Monaco, The Green Shift Initiative révolutionne l’approche écologique en mariant art, culture et environnement. Cette démarche holistique vise à faire émerger des récits écologiques positifs et inspirants, loin des discours anxiogènes habituels. Le festival incarne parfaitement cette philosophie en proposant un modèle d’écologie joyeuse et fédératrice.

Rendez-vous sur la Promenade du Larvotto, accès libre et gratuit. Une parenthèse magique pour réenchanter notre lien au vivant.