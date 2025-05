Le Prix de Photographie Environnementale 2025 révèle ses lauréats

La cinquième édition du concours monégasque met à l’honneur le travail d’Angel Fitor et sensibilise aux enjeux environnementaux à travers des clichés exceptionnels.

Le Prix de Photographie Environnementale 2025, organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, vient de dévoiler son palmarès. Cette année, c’est le photographe espagnol Angel Fitor qui remporte la plus haute distinction avec son image saisissante Unseen Unsung Heroes, montrant des vers marins expulsant du sable de leurs terriers.

Cette photographie, résultat de deux mois de travail et vingt plongées de cinq heures, a également été couronnée dans la catégorie « Mondes marins ». « Cette photographie décrit l’action silencieuse d’humbles créatures qui, cependant, exercent une influence déterminante sur l’ensemble de l’écosystème marin méditerranéen, dont nous dépendons à notre tour », déclare Angel Fitor.

Le photographe et biologiste marin remporte aussi une seconde catégorie avec « Training Day », une image touchante d’un bébé tortue caouanne dans un centre de soins en Espagne. Deux autres de ses images ont été retenues dans la catégorie « Mondes marins » : Night Stalker et Beauty Languages.

Training day © Angel Fitor

Familier des grands prix photographiques, Angel Fitor n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a par le passé été distingué pour son travail par les prestigieux World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year, American Photography et Sony World Photography.

Les photos du Prix de Photographie Environnementale 2024 en exposition sur le Larvotto



Sept prix photo pour célébrer la biodiversité

Le concours, qui fête son cinquième anniversaire, est structuré autour de cinq thématiques qui récompensent autant de lauréats dont voici les oeuvres :

Merveilles polaires : remporté par Galice Hoarau avec Jellyfish and Iceberg © Galice Hoarau

Prix Au cœur de la forêt : attribué à Iacopo Nerozzi pour Clash of Kings © Iacopo Nerozzi

Prix Humanité versus Nature : remporté par Amy Jones avec Breeding Machine © Amy Jones

Deux prix supplémentaires ont été attribués : le Prix du Public a été décerné à Fernando Faciole pour After the Flames, Hope, tandis que Bambang Wirawan a reçu le Prix des Lycéens pour Forest Guard .

© Bambang Wirawan

© Fernando Faciole

Un jury prestigieux présidé par Ami Vitale

Pour cette édition 2025, le jury était présidé par la photographe de National Geographic Ami Vitale. « La photographie est un instrument fondamental pour mettre en exergue le lien intime entre bien-être individuel et santé environnementale, rappelle la documentariste. J’ai l’espoir que ces images et ce qu’elles racontent nous motiveront en plus grand nombre à franchir le pas entre l’observation et la défense active de notre planète. » Elle était entourée de professionnels reconnus comme Emanuele Biggi, Aaron Gekoski, Tom Gilks, Ralph Pace, Audun Rikardsen et Jaime Rojo. La direction du concours a été confiée à Sergio Pitamitz, photographe animalier pour National Geographic Expeditions.

Tout savoir sur le Musée Océanographique de Monaco

Une exposition itinérante pour sensibiliser le public

Les 36 photographies sélectionnées, dont les 7 images récompensées, seront exposées sur la Promenade du Larvotto à Monaco du 3 juin au 31 juillet 2025, avant de voyager à l’international. Un ouvrage rassemblant ces œuvres sera également publié aux éditions Skira Paris.

Comme le souligne Olivier Wenden, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ce prix permet de « porter la voix du monde vivant et de parler directement au cœur du public ». À travers ces images, la Fondation poursuit son engagement pour la sensibilisation environnementale dans le cadre de son initiative « Green Shift ».

Les photographes et amateurs intéressés peuvent déjà noter que le concours pour l’édition 2026 sera ouvert du 2 septembre au 2 novembre 2025 sur le site officiel.