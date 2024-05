Le Green Shift Festival revient pour une deuxième édition

Du 5 au 7 juin 2024, participez à cet évènement rassemblant différentes activités tournées sur les rencontres.

La Fondation Prince Albert II de Monaco a officialisé la seconde édition du Green Shift Festival et cet évènement arrive déjà à grands pas ! Le festival débutera chaque soir à 18h sur la place Anne-Marie Campora, sur la Promenade du Larvotto à Monaco.

Après le succès de l’édition 2023, Olivier Wenden, Vice-Président et CEO de la Fondation, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à promouvoir des évènements rassemblant la science, l’art et la culture : « En favorisant l’émergence de nouveaux récits écologiques, nous pouvons transformer la façon dont nous percevons notre monde et interagissons avec lui.»

1ère édition du Green Shift Festival : allier environnement et créativité

Le festival propose un programme tourné autour de trois thèmes principaux : Se (re)connecter au vivant, Imaginaires de la mer et Écologie et Pop culture. Ces thématiques parleront de philosophie, des inspirations artistiques maritimes et des liens entre écologie et culture pop.

Les soirées, de 19h à 20h30, permettront des échanges avec les intervenants, suivis de rencontres et dédicaces. Avant cela, dès 18h, des Happy Hour mettront en avant des initiatives écologiques locales, accompagnées de restauration fournie par le restaurant Sexy Tacos.

Vous pourrez également participer à des activités de méditation certains matins ainsi qu’à de nombreuses autres activités variées. Un des moments phares sera la parade-chorale de Laure Prouvost le 5 juin, où des enfants de Monaco et de Molenbeek, en Belgique, interpréteront des chants.

Avec sa scène repensée et une programmation enrichie, le Green Shift Festival promet de nouvelles perspectives écologiques et une ambiance festive tout aussi réussie que l’année dernière !

Informations pratiques

Dates : Du 5 au 7 juin 2024

Horaires : Happy Hour de 18h à 19h – Soirée de 19h à 20h30.

Lieu : Promenade du Larvotto, Place Anne-Marie Campora (Rose des Vents).

Site web : www.thegreenshiftinitiative.org