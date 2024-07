Découvrez la programmation du Monaco Open Air Cinema pour la fin de la saison estivale

The Monaco Open Air Cinema dévoile son programme pour les mois de juin et juillet © The Monaco Open Air Cinema

Venez profiter des plus grands blockbusters du cinéma en plein air à Monaco cet été.

Depuis plusieurs années, le Monaco Open Air Cinema organise des séances de cinéma en plein air pour des soirées d’étés sublimes. A l’affiche, des sorties très attendues, comme Bad Boys : Ride or die, Challengers, Furiosa : A Mad Max saga, Dune part. 2, mais encore Le comte de Monte-Cristo avec l’excellent Pierre Niney.

Publicité

En août et septembre, les cinéphiles pourront découvrir en avant-première Borderlands, le très attendu It ends with us avec l’actrice américaine Blake Livelly, connu notamment pour son rôle dans la série à succès Gossip Girl, ou encore Blink Twice avec Channing Tatum.

Pour savourer pleinement le long-métrage de votre choix sur le plus grand écran de cinéma de plein air en Europe (220 m2), vous pourrez profiter de coussins mis à votre disposition. Un détail qui a son importance : tous les films sont en version originale mais sous-titrés en français pour les films étrangers.

Retrouvez ci-dessous le programme cinématographique des mois de juin et juillet :

Le Monaco Open Air Cinema lance sa saison 2024 par un planning chargé en juin et juillet © Facebook / Monaco Open Air Cinema

Retrouvez ci-dessous le programme cinématographique des mois de juillet à début septembre :

Le programme pour la fin de la saison © Facebook / Monaco Open Air Cinema

Infos pratiques :