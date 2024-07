Le festival du théâtre de Roquebrune-Cap-Martin revient pour sa 49e édition

Le château de Roquebrune-Cap-Martin offre une vue sur la baie de Monaco, le Cap Martin et le Mont Agel © Festival théâtre RCM

Cette nouvelle édition du festival du théâtre de Roquebrune-Cap-Martin s’annonce prometteuse !

Du 23 juillet au 3 août 2024, le théâtre sera une nouvelle fois à l’honneur au château de Roquebrune-Cap-Martin. Pour sa 49e édition, le festival mise sur sa recette gagnante, qui marche chaque année : un décor d’exception à près de 300 mètres au-dessus de la mer, une programmation variée, des artistes de qualité (locaux pour la plupart) et un tarif unique de 15 euros (sauf pour les spectacles organisés au parc des oliviers).

Et si le festival du théâtre de Roquebrune-Cap-Martin est autant spécial, c’est parce que le château du village lui sert de toile de fond. L’occasion de passer un bon moment et d’en apprendre plus sur ce lieu médiéval édifié au Xe siècle.

Du théâtre mais pas que

Match d’improvisations, commedia dell arte, théâtre sur tréteaux, seul en scène et bien plus se succéderont dans la cour du château de Roquebrune-Cap-Martin.

Après avoir commencé symboliquement par un spectacle gratuit avec comme particularité le fait que le spectateur choisit ce qu’on va lui jouer, le festival proposera les pièces Localement agité, le 26 juillet, Pièce montée le 28 juillet, Sous le sapin, les emmerdes le 31 juillet ou encore Le Tartuffe interdit, en tant que clôture, le 3 août 2024.

Mais la grande nouveauté de cette année, c’est le plateau d’humour organisé par l’humoriste Tano, le 27 juillet à 21h, qui réunira trois artistes aux univers bien différents : Gérémy Crédeville, Patrick Chanfray et Oldelaf.

Après l’Olympia, New York et le Brésil, l’humoriste Franjo investira, lui, le parc des oliviers le temps d’un stand up exclusif où il parlera de sujets de société avec beaucoup d’ironie.