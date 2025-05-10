Стали известны лауреаты Премии в области экологической фотографии 2025 года

Мало кто знает, но именно многощетинковые черви играют ключевую роль в поддержании кислородного баланса в верхних слоях морского дна. Благодаря их незаметной работе вся подводная экосистема чувствует себя хорошо. © Анхель Фитор — лауреат Премии в области экологической фотографии 2025 года

Пятый по счёту конкурс, прошедший в Монако, отметил талант фотографа Анхеля Фитора, а заодно напомнил всем нам, насколько важны экологические вопросы — особенно когда они так впечатляюще показаны через объектив.

Фонд Князя Монако Альбера II объявил победителей конкурса «Премия в области фотографии окружающей среды 2025». Главный приз в этом году получил испанец Анхель Фитор за кадр под названием Unseen Unsung Heroes («Невидимые безвестные герои»), на котором запечатлены морские черви в момент, когда они выталкивают песок из своих нор.

Чтобы сделать эту фотографию, потребовалось два месяца наблюдений и двадцать пять часов подводных погружений. Работа также победила в категории «Морской мир».«На снимке — будни незаметных, но жизненно важных обитателей моря, от которых зависит вся экосистема Средиземноморья, а значит — и мы с вами», — объясняет сам автор.

Анхель — не просто фотограф, но и морской биолог. Он также выиграл в категории с фотографией Training Day («День тренировок») — трогательный снимок маленькой черепахи-кауанки, которую спасают в испанском центре реабилитации животных. Кроме того, в категорию «Морской мир» вошли ещё две его работы: Night Stalker («Ночной охотник») и Beauty Languages («Языки красоты»).

«День тренировок» © Анхель Фитор

Фитор — фигура хорошо известная в мире фотографии: в его арсенале — награды World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year, American Photography и Sony World Photography. Словом, новичком его точно не назовешь.

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Семь побед — семь историй о жизни планеты

Конкурс в этом году отметил своё пятилетие, и награды были вручены по пяти основным темам. Вот победители:

В номинации «Полярные чудеса» победила Галис Хоаро с работой «Медуза и айсберг» © Галис Хоаро

В номинации «В сердце леса» — Якопо Нероцци с фото «Столкновение королей» © Якопо Нероцци

В номинации «Человечество против природы» — Эми Джонс с работой «Фабрика жизни» © Эми Джонс

Дополнительно были вручены два специальных приза. Приз зрительских симпатий получил Фернандо Фачиоле за снимок After the Flames, Hope («После огня — надежда»), а Приз школьников достался Бамбангу Виравану за фото Forest Guard («Страж леса»).

© Бамбанг Вираван

© Фернандо Фачиоле

Жюри с мировым именем во главе с Ами Витале

В этом году работу жюри возглавила известная фотограф National Geographic — Ами Витале. «Фотография — один из самых мощных инструментов, который у нас есть. Она наглядно показывает, насколько наше здоровье и благополучие связаны с состоянием природы. Я искренне надеюсь, что эти образы вдохновят людей перестать быть просто зрителями и начать действовать ради защиты планеты», — поделилась она. В состав жюри также вошли признанные профессионалы в области природной и документальной фотографии: Эмануэле Бигги, Аарон Гекоски, Том Гилкс, Ральф Пейс, Аудун Рикардсен и Хайме Рохо. За общую координацию конкурса отвечал фотограф National Geographic Expeditions Серджио Питамицу.

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Выставка в Монако и мировое турне

Фотовыставка, включающая 36 лучших работ, в том числе снимки всех лауреатов, откроется 3 июня 2025 года на набережной Ларвотто в Монако и продлится до 31 июля. Затем экспозиция отправится в международное турне. Все фотографии будут опубликованы в специальном альбоме, который выпустит издательство Skira Paris.

«Эта премия помогает природе заговорить с нами напрямую — через эмоции, через визуальный образ, — подчеркивает Оливье Венден, вице-президент Фонда Принца Альбера II Монако». Эти снимки — ещё один шаг в нашей работе по развитию экологической осознанности в рамках программы Green Shift.

Тем, кто мечтает показать миру свою работу, стоит заранее подготовиться: приём заявок на конкурс 2026 года будет открыт с 2 сентября по 2 ноября 2025 года. Все подробности — на официальном сайте.