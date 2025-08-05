«Природа — самый требовательный из наших клиентов» — ветеринар Марк Лёклер лечит черепах, пострадавших в Средиземном море

Недалеко от побережья Средиземного моря, вдали от туристического шума, идёт незаметная, но крайне важная работа — спасение морских черепах. Мы приехали в гости к ветеринару Марку Лёклеру, который вместе с командой ассоциации Émergence занимается их лечением и возвращением в дикую природу.

Марк встречает нас с широкой улыбкой. Он в аккуратно выглаженной белой рубашке-поло, с часами на запястье, слегка загорелый — и сразу с воодушевлением показывает CC-31, одну из своих подопечных. Сейчас эта черепаха проходит курс реабилитации в центре.

Центр реабилитации диких животных (CRFS) расположен среди сосен, в природной зоне Посидония, на мысе Антиб. Здесь, вдали от глаз, лечат пострадавших морских обитателей. За работу отвечает биолог Сидони Като, генеральный представитель ассоциации Émergence. Вместе с Марком она не просто лечит черепах, но и помогает им вернуться к жизни в море.

Слаженная работа Марка и Сидони позволяет не только поставить точные диагнозы, но и понять, что именно стало причиной травм. © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

CC-31 — головастая морская черепаха на пути к выздоровлению

В просторном помещении с кафельными полами, в одном из трёх больничных бассейнов, неспешно покачивается под водой морская черепаха по кличке CC-31. Она будто бы дремлет, едва заметно шевелясь. Нет, это не прототип из научной фантастики — перед нами настоящая представительница вида Caretta caretta, известного как логгерхед, или головастая морская черепаха. «Caretta caretta — так называется этот вид по-латыни. Отсюда и аббревиатура CC. А номер — это просто порядковый: она 31-я по счёту пациентка, прошедшая через наш центр. Причём уже во второй раз. Судя по всему, в этот раз её сбила лодка», — объясняет Марк Лёклер, который навещает её как минимум раз в неделю и лично контролирует лечение.

CC-31 поступила в центр 16 апреля. Панцирь до сих пор покрыт вмятинами — видны повреждённые, воспалённые ткани. Левая передняя ласта почти не двигается. А глаза у черепахи закрыты: это последствия кератита — воспаления роговицы, вызванного инфекцией.

Панцирь, как объясняет команда центра, по своей структуре похож на человеческий череп: он одновременно прочный и уязвимый. Именно он защищает жизненно важные органы — лёгкие и мягкие ткани внутри. © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Когда виноват человек: как мы вредим черепахам

«Когда её привезли, состояние было критическим: она не ела, задние ласты были парализованы, были повреждены позвоночник и примерно треть спинного мозга», — вспоминает Марк Лёклер. — «Чтобы лишний раз не тревожить шею, мы установили зонд для кормления. И это сработало — она начала набирать вес».

Канистры, резинки для волос, пробки — всё это нередко находят в желудках черепах, пострадавших от мусора. © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Сегодня черепаха весит 9,7 кг — и, по словам биолога Сидони Като, это хороший знак для животного такого возраста. На столе для осмотра CC-31 ведёт себя спокойно: не сопротивляется и без тревоги переносит каждую процедуру. «К сожалению, чаще всего черепахи страдают по вине человека, — говорит Сидони. — Это и удары корпусами лодок, и травмы от винтов, и, конечно, мусор. Они проглатывают его или запутываются в нём. В их желудках мы постоянно находим пластиковые отходы. Мы обязаны классифицировать их по европейским стандартам — по цвету, размеру и другим характеристикам». Марк подтверждает: «Пластик забивает пищеварительный тракт, вызывает скопление газов, из-за чего черепаха теряет способность нормально нырять. В результате она дольше остаётся на поверхности и чаще сталкивается с лодками».

Марк работает ветеринаром в клинике Ric et Rac. © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Лечение без одомашнивания

Марк аккуратно берёт черепаху и начинает с простого — моет её мыльным раствором, чтобы снизить риск бактериальной инфекции. Затем наносит дезинфицирующий гель, проверяет, как двигаются ласты, и вслух проговаривает медицинские термины — чтобы уточнить диагноз. После этого — лазеротерапия: процедура, которая помогает заживлению и снимает боль. «Эта черепаха — хороший пример того, почему важно давать шанс каждому. Её раны заживают быстро. Это в очередной раз напоминает, насколько природа сильна и способна восстанавливаться», — говорит он.

Но, несмотря на заботу, сотрудники центра стараются свести контакт с животными к минимуму. «Некоторые черепахи, кажется, узнают нас. Другие начинают паниковать, стоит кому-то подойти. Поэтому мы максимально отстраняемся во время процедур. И всё же, когда их выпускают на волю, все без исключения возвращаются к своему дикому поведению», — объясняет Марк.

Марк осторожно кормит черепаху через зонд, установленный прямо в желудок. © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Полная самоотдача

С тех пор как Марк начал работать в центре, через его руки прошли 18 черепах. Две из них спасти не удалось. «Это тяжёлые потери, — признаёт он. — Но, к счастью, редкие. Мы ведь никогда не знаем, сколько времени животное провело в страданиях до того, как к нам попало». У каждой черепахи — своя история. Некоторые из них трогают до глубины души.

Как, например, случай с черепахой по имени Нисеа, которую в последний момент спас рыбак Арно: «Она не дышала уже несколько часов. Мы ввели трубку — и из её лёгких вышло 250 мл воды. Восемь часов реанимации… и мы всё-таки смогли вернуть её к жизни. Потом отпустили в море».

Но бывают и совсем другие истории — тяжёлые, без счастливого финала. Самая большая черепаха, поступившая в центр, весила 62 килограмма. Она умерла всего через четыре дня после операции. «Она проглотила ската. Его жала пробили язык и пищевод. Это был уникальный случай — нигде не описанный. Когда мы извлекли второе жало, в комнате повисла какая-то тишина, странное напряжение. Все плакали. И я тоже».

Здесь черепах называют не просто животными — пациентами. Этот термин пришёл из современной ветеринарии, но в условиях дикого мира он звучит особенно сильно. Ведь у этих существ нет хозяев, никто за них не отвечает, кроме самой природы. «У этих животных нет хозяев. Их единственный родственник — это природа. И она — наш самый требовательный клиент, — говорит Марк. — Она кормит нас, даёт нам дышать… и никогда ни в чём не упрекнёт».

Марк подчёркивает, что без ресурсов и поддержки такая работа невозможна. «Благодаря меценатам и спонсорам у нас есть доступ к современному оборудованию, возможность увеличить команду, тратить больше времени на каждого пациента. Это действительно меняет многое». Он также с уважением отзывается о таких инициативах, как BEFF в Монако, и поддержке Фонда Князя Альбера II:«Пусть мы пока не достигли идеала, подобные мероприятия — важный шаг вперёд. Сегодня уже недостаточно просто критиковать. Надо предлагать решения. Мы все за это в ответе».

Как и две черепахи — Унок и Нисеа, выпущенные в честь июньской конференции ООН по океанам, — CC-31 тоже получит своё имя. В тот день, когда её отпустят домой, в море.