Князь Альбер II награждает героев планеты в Монако

С 2008 года премии Фонда присуждаются личностям и организациям, внесшим выдающийся вклад в дело охраны планеты © Филипп Фитт (Philippe Fitte) / FPA2

На 17-й церемонии вручения премий «Здоровье планеты» Князь Монако наградил нескольких лидеров перемен за их приверженность делу охраны Земли.

7 ноября Фонд Князя Монако Альбера II отпраздновал 17-ю церемонию вручения премий «Здоровье планеты» в Опере Гарнье в Монте-Карло. В присутствии Князя Альбера II это престижное мероприятие отметило исключительные инициативы по охране планеты, приветствуя новаторов и инновационные организации в их сферах деятельности.

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В своей вступительной речи Князь сначала напомнил о важности единства и солидарности в стремлении отвечать на вызовы глобальных экологических проблем. «Это – дух нашего Фонда. С момента своего основания в 2006 году он всегда строился на необходимости совместных действий. В наше время, когда мир настолько разделён, когда так трудно прийти к консенсусу в основополагающих ценностях, этот дух необходим как никогда», продолжил Князь, призвав всех не покладать усилий перед лицом возникающих опасностей, постоянно адаптируя соответствующие решения. «Мы должны продолжать внедрять инновации и выявлять как опасности, так и возможности их устранения», подчеркнул он.

Наконец, Князь заключил, напомнив: «На всех нас лежит ответственность: мы должны оставить нашим детям более здоровую планету, которая не обречена на разрушение или несправедливость; осознавать опасности и свою ответственность, быть одновременно здравомыслящими и решительными».

Лауреаты

Трое лауреатов были отмечены за свою выдающуюся деятельность. Первая премия была присвоена институту Instituto Juma, основанному бразильской активисткой коренных народов Джумой Ксипая. Этот институт борется за защиту Амазонии, культурной и территориальной целостности коренных народов, за устойчивое развитие, автономию коренного населения и гендерное равенство. Он также борется с коррупцией и использованием лидеров коренных народов во внешних интересах.

Учёный Лидия Моравска, специалист по качеству воздуха, была удостоена этой награды за важнейшие исследования в области загрязнения воздуха и распространения болезней. Её работы повлияли на глобальную политику общественного здравоохранения, спасая тем самым миллионы жизней.

Наконец, премии была удостоена NatureMetrics, новаторская компания в сфере использования ДНК окружающей среды для измерения воздействия деятельности человека на биоразнообразие. Благодаря своей инновационной технологии NatureMetrics помогает правительствам, НПО и бизнесу лучше понимать и охранять природу. NatureMetrics представляла Пиппа Ховард, руководитель отдела экологической стратегии.

Почетное место – молодёжи

Фонд также уделил особое внимание молодежи, которая играет важную роль в борьбе за устойчивое будущее. Князь Альбер II вручил дипломы студентам МГЭИК, тем самым поддерживая следующее поколение исследователей климата. Кроме того, первый выпуск молодых лидеров инициативы Re.Generation был отмечен за его приверженность и вдохновляющий вклад на международных конференциях.

Молодая активистка Джума Ксипая. Ученый Лидия Моравска. Активистка Пиппа Ховард. В конце церемонии лауреаты собрались за круглым столом для вдохновляющей беседы о том, как они доносят до мира свои идеи – научные данные и призывы к мобилизации.

Фотографии: Филипп Фитт (Philippe Fitte)/ FPA2.

Фонд Князя Монако Альбера II активно работает в Азии