Le Prince Albert II récompense les héros de la planète à Monaco

Depuis 2008, les Prix de la Fondation honorent des personnalités et organisations qui s'engagent de manière remarquable pour la préservation de la Planète

Lors de la 17e Cérémonie de Remise des Prix pour la Santé Planétaire, le Souverain monégasque a honoré plusieurs acteurs du changement pour leur engagement en faveur de la préservation de la Terre.

Le 7 novembre dernier, la Fondation Prince Albert II de Monaco a célébré la 17e édition de la Remise des Prix pour la Santé Planétaire à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo. En présence du Prince Albert II, cet événement prestigieux a mis en lumière des initiatives exceptionnelles pour protéger la planète, saluant des personnalités et organisations pionnières dans leurs domaines.

Dans son discours d’ouverture, le Prince a tout d’abord rappelé l’importance d’être solidaires, réunis dans une même volonté de répondre aux défis environnementaux mondiaux. « Tel est l’esprit de cette Fondation. Depuis sa création, en 2006, elle s’est toujours construite sur l’impératif de l’action collective. À l’heure où le monde est si divisé, où il est si difficile de s’entendre autour de valeurs fondamentales, cet esprit est plus que jamais nécessaire », a poursuivi le Souverain, enjoignant à chacun de poursuivre les efforts face à des périls qui évoluent en adaptant constamment les solutions. « Nous devons donc continuer à innover et à identifier tant les dangers que les opportunités », a-t-Il souligné.

Enfin, le Souverain a conclu en rappelant : « C’est notre responsabilité à tous : laisser à nos enfants une planète en meilleure santé, qui ne soit pas condamnée à la destruction ou à l’injustice ; être conscients des dangers, mais aussi de notre responsabilité, être à la fois lucides et déterminés ».

Les lauréates

Trois lauréates ont été distingués pour leurs actions remarquables. Le premier prix a été attribué à l’Instituto Juma, fondé par la militante indigène brésilienne Juma Xipaia. Cet institut lutte pour la protection de l’Amazonie, la défense de l’intégrité culturelle et territoriale des peuples autochtones, pour le développement durable, l’autonomie des peuples indigènes et de l’égalité des genres. Il combat également la corruption et l’exploitation des leaders autochtones par des intérêts extérieurs.

La scientifique Lidia Morawska, spécialiste de la qualité de l’air, a été honorée pour ses recherches cruciales sur la pollution de l’air et la transmission des maladies. Ses travaux ont influencé les politiques mondiales de santé publique, sauvant ainsi des millions de vies.

Enfin, le prix a été décerné à NatureMetrics, une entreprise pionnière dans l’utilisation de l’ADN environnemental pour mesurer l’impact des activités humaines sur la biodiversité. Grâce à sa technologie innovante, NatureMetrics aide les gouvernements, ONG et entreprises à mieux comprendre et protéger la nature. NatureMetrics était représentée par Pippa Howard, la responsable du service Nature Strategy.

La jeunesse mise à l’honneur

La Fondation a également mis l’accent sur la jeunesse, essentielle dans la lutte pour un avenir durable. Le Prince Albert II a remis les diplômes aux étudiants du GIEC, soutenant ainsi la prochaine génération de chercheurs en climatologie. Par ailleurs, la première promotion des jeunes leaders de l’initiative Re.Generation a été mise à l’honneur pour son engagement et ses contributions inspirantes lors de conférences internationales.

La jeune militante Juma Xipaia. La scientifique Lidia Morawska. L’activiste Pippa Howard. À l’issue de la cérémonie, une table ronde a réuni les lauréates pour une conversation inspirante autour de leurs façons de communiquer leurs messages, qu’il s’agisse de données scientifiques ou d’appels à la mobilisation.

Crédits photos : Philippe Fitte / FPA2.

