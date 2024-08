Noam Yaron, « l’aventurier des mers », reçoit le soutien du Prince Albert II pour son défi en faveur des océans

Pour accompagner son exploit sportif, le nageur a lancé un appel aux dons. La somme récoltée servira à financer des projets en faveur de la préservation de la mer Méditerranée.

C’est sur le port de Calvi, en Corse, que le Prince Albert II a rencontré Noam Yaron, jeune nageur de 27 ans qui s’apprête à relever un défi extraordinaire : traverser le Sanctuaire Pelagos de Calvi à Monaco, soit une traversée de près de 180 km à la nage en autonomie et sans interruption. Ce sanctuaire, la plus grande aire marine protégée de la Méditerranée et qui inclut la Principauté, est une préoccupation pour le Prince qui est attaché à la défense des océans et des milieux marins.

Sur les lieux et prêt à partir d’un jour à l’autre, le nageur a eu l’heureuse surprise de rencontrer le Souverain à la dernière minute. Le Prince Albert II a témoigné son soutien à Noam Yaron, dont l’audace et l’engagement en faveur de la protection des écosystèmes marins ont déjà captivé plus de 7 400 000 personnes sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram.

Noam Yaron : 180km… Vers un record mondial de nage pour la planète entre Monaco et Calvi

Le nageur ne cache pas sa détermination. Fort de cet encouragement de taille et si tout se passe bien, Noam Yaron devrait initier son périple vendredi matin et arriver 3 jours et 3 nuits plus tard sur la plage de l’hôtel Méridien Beach Plaza de Monaco.