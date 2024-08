Noam Yaron, “l’avventuriero dei mari”, riceve il sostegno del Principe Alberto II per la sua impresa oceanica

Per sostenere la sua impresa sportiva, il nuotatore ha lanciato una campagna donazioni. Il denaro raccolto sarà utilizzato per finanziare progetti di salvaguardia del Mar Mediterraneo.

Al porto di Calvi, in Corsica, il Principe Alberto II ha incontrato Noam Yaron, un giovane nuotatore di 27 anni che sta per affrontare un’impresa straordinaria: attraversare il Santuario Pelagos da Calvi a Monaco, una traversata di quasi 180 km nuotando in autonomia e senza interruzioni. Il santuario, che è la più grande area marina protetta del Mediterraneo e comprende anche il Principato, preoccupa non poco il Principe, che è sempre impegnato a proteggere gli oceani e gli ambienti marini.

Sul posto e pronto a partire da un giorno all’altro, il nuotatore è stato piacevolmente sorpreso dalla visita del Sovrano all’ultimo minuto. Il Principe Alberto II ha manifestato il suo sostegno a Noam Yaron, la cui audacia e il cui impegno per la salvaguardia degli ecosistemi marini hanno già conquistato più di 7.400.000 persone sui social, soprattutto su Instagram.

Il nuotatore non nasconde la sua determinazione. Dopo questo speciale incentivo, e se tutto va come previsto, Noam Yaron dovrebbe iniziare il suo viaggio venerdì mattina e arrivare dopo 3 giorni e 3 notti sulla spiaggia dell’hotel Méridien Beach Plaza di Monaco.