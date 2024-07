Meduseo, un’app per localizzare le meduse in tempo reale

Meduseo è un’app completamente gratuita!

Le meduse sono sempre più numerose sulle nostre coste e sono un vero tormento per i bagnanti. Per evitare di essere ustionati da questi abitanti del Mediterraneo, Jérémy Deverdun, radiologo, ha inventato Meduseo.

Un’app di prevenzione

Dal 2019, è possibile verificare in anticipo che la spiaggia di nostro interesse non sia infestata da meduse sulla mappa collaborativa del sito web di Meduseo (disponibile come app su Android).

Se è presente un punto giallo, la presenza di meduse è minima. Un punto arancione indica una bassa presenza e un punto rosso un’alta presenza. Sono presenti anche altre informazioni, come la durata delle ondate di meduse calcolata tenendo conto delle correnti e dei venti.

Tutti i bagnanti e i naviganti possono ora registrare i luoghi in cui hanno incontrato le creature gelatinose, indicando il nome della città, la data, l’ora e il tipo di medusa, se identificabile.

Migliaia di meduse

Meduseo ha registrato più di 6.000 segnalazioni nel luglio dello scorso anno. Secondo i dati, la città di Bonifacio in Corsica è stata la più colpita dalle meduse, con 18 giorni di presenza. Seguono Ajaccio (13), Cargèse (10) e alcuni città della Costa Azzurra come Saint-Raphaël (10), Cavalaire-sur-Mer (10) e Saint-Jean-Cap-Ferrat (10).

Attenzione alle meduse sulle spiagge della Costa Azzurra

Disponibile anche in Portogallo, Italia, Regno Unito, Marocco, Stati Uniti, Australia e presto anche in Giappone e Africa, l’applicazione potrebbe essere una salvezza per le nostre vacanze!