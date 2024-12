Un nuovo terremoto di magnitudo 3,7 ha scosso Monaco

È stato registrato lunedì sera a diversi chilometri dalle coste monegasche.

Lunedì 16 dicembre alle 22:22, gli abitanti delle coste del Mediterraneo hanno sentito la terra tremare sotto i piedi: è stato registrato un sisma di magnitudo 4 sulla scala Richter. Secondo i calcoli dell’Ufficio centrale sismologico francese, le scosse sono state avvertite da Tolone fino in Italia. L’epicentro è stato individuato in mare, a circa 25 chilometri a largo di Monaco.

Non sono stati riportati danni materiali, ma sono in molti ad aver sentito il tremore nella regione. “Un rimbombo sordo e una breve scossa di 1 o 2 secondi, in una zona tranquilla mi ha sorpreso”, “Prima un rumore sordo sul Pouchol di Levens poi una piccola scossa, non molto lunga ma davvero impressionante”, “I mobili hanno tremato per qualche secondo” o “Un rimbombo e poi una scossa da destra a sinistra. Non ho mai sentito nulla di simile prima d’ora”, sono alcuni dei commenti che si leggono su Facebook. Una scossa di assestamento di minore intensità è stata rilevata nella stessa località intorno alle 3 del mattino.

Monaco è a rischio sismico?

A causa della faglia ligure, che è la principale responsabile dell’elevato livello di attività sismica della regione, i terremoti di bassa intensità non sono rari nel Mediterraneo. Secondo Françoise Courboulex, sismologa del CNRS e di Géo Azur, questo fenomeno, spesso impercettibile per l’uomo, si verifica ogni giorno.