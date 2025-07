Marco Traverso, l’artista dei fiori di Monaco festeggia quarant’anni di carriera

Nel suo laboratorio nel cuore del Principato, quest’uomo riservato di 62 anni crea da quarant’anni bouquet con la stessa precisione con cui si cesellano gioielli. Per celebrare questo anniversario, mercoledì 9 luglio ha invitato i suoi ospiti al ristorante Louis XV.

C’è quel grembiule che indossa “quasi 24 ore su 24”, quella voce pacata che tradisce le sue origini italiane, e quello sguardo che si illumina appena parla dei suoi fiori. Marco Traverso, 62 anni, è il punto di riferimento dell’arte floreale monegasca da quattro decenni, con la discrezione di un artigiano e la passione di chi ama profondamente la natura.

La sua storia comincia con una confessione: “Sono partito da zero e oggi vivo appieno della mia passione.” Una semplicità quasi spiazzante, soprattutto da parte di chi ha curato gli allestimenti floreali dei matrimoni più esclusivi del Principato – incluso quello del Principe Alberto II con Charlène Wittstock, nel luglio 2011. Figlio di esportatori di fiori genovesi, avrebbe potuto seguire la via già tracciata del commercio all’ingrosso. Ma Marco Traverso ha preferito il contatto diretto con la materia viva: boccioli, steli, germogli e petali.

“Ho comprato un banco di fiori. Non me ne vergogno affatto, ho cominciato come fioraio di mercato a Monte Carlo”, racconta senza giri di parole. Questa sincerità, priva di atteggiamenti costruiti, contrasta con l’universo ovattato degli eventi monegaschi in cui oggi si muove con naturalezza. L’ex venditore ambulante è infatti arrivato ai vertici del suo mestiere, diventando il fiorista di fiducia di teste coronate, chef stellati e celebrità.

Al ristorante Louis XV, Marco Traverso ha festeggiato i suoi quarant’anni di carriera con amici e ospiti © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Fiori e alta cucina

L’uomo che ha cambiato il suo destino si chiama Alain Ducasse. Nel 1983, il giovane chef nota questo fiorista autodidatta e fuori dagli schemi, e gli chiede di realizzare il bouquet centrale del ristorante Louis XV. È l’inizio di una lunga collaborazione al Grill, all’Hôtel de Paris e poi all’Hermitage. “Ho imparato il mio mestiere grazie a lui, a mettermi in discussione ogni giorno e a condividere il mio amore per i fiori”, racconta Marco Traverso, con quell’inclinazione all’autocritica che spesso distingue i veri artisti.

Da parte sua, Alain Ducasse non ha mai smesso di ammirare questa rara alchimia tra cuoco e fiorista, uniti dalla stessa ossessione per il dettaglio e la perfezione. “Entrambi sono artigiani dell’effimero: un piatto si gusta subito dopo essere stato preparato, proprio come un bouquet inevitabilmente appassisce.”

© Alain Duprat

L’arte della sfumatura

Nel suo laboratorio pieno di vita in avenue Prince-Pierre, Marco Traverso sceglie i fiori con attenzione e generosità. Per lui, il colore è un linguaggio universale. “Non uso molto il rosso e il bianco, ma amo tutti i colori, in particolare le tonalità pastello, sempre privilegiando quelli di stagione.”

© Alain Duprat

Quarant’anni dopo, le richieste dei clienti sono sempre più eccentriche. “Ci chiedono cose talmente assurde in tempi così brevi che a volte ci chiediamo perché abbiamo detto di sì”, sorride. Questa follia dichiarata è quella di un perfezionista che non sa dire no, nemmeno quando gli viene chiesto l’impossibile in 24 ore.

Come per la serata a tema “cinese chic” che sta organizzando, per cui deve “trovare lanterne” e “un sacco di altre cose” introvabili nella regione. “Non è semplice, perché a volte bisogna cercare fornitori a Parigi o all’estero in tempi record.”

Marco Traverso e sua moglie Karelle © Alain Duprat

Un nuovo inizio, ogni giorno

Insieme a Karelle, sua moglie e direttrice artistica – ex gioielliera ora specializzata nell’organizzazione di eventi – Marco Traverso ha costruito un impero floreale tanto discreto quanto indispensabile. Insieme, nel 1982, hanno fondato “Marco Traverso & Histoires d’ours”, sviluppando un approccio che unisce arte floreale e scenografia per eventi.

Insieme incarnano una filosofia riassunta alla perfezione da Alain Ducasse: “Marco è un lavoratore instancabile. E chi lavora tanto, vuol dire che ama tanto.”

Un bouquet firmato Marco Traverso è attualmente esposto nell’atrio dell’Hôtel de Paris © Benjamin Godart – Monaco Tribune

A 62 anni, chi lo conosce lo chiama affettuosamente “Monsieur Marco” e lui non ha perso nemmeno un briciolo della curiosità che aveva da bambino. “Credo che bisogna essere appassionati per continuare ad affrontare nuove sfide e rinnovarsi”, dice con semplicità. Un concetto evidente che, detto da lui, suona come una lezione di vita.