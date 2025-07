Dove trovare refrigerio a Monaco?

L’estate è arrivata a gamba tesa nel Principato e le temperature sono decisamente elevate. Per affrontare il caldo, abbiamo chiesto ai nostri lettori i loro consigli per ripararsi dal sole. Ecco cinque idee per trovare un po’ di refrigerio e godersi Monaco senza soffocare.

Bar, fontane, spiagge, ristoranti, gelaterie, spazi ombreggiati o climatizzati, aree gioco per bambini… Le soluzioni per ripararsi dal sole non mancano nel Principato, ma bisogna sapere dove trovare i posti migliori.

Monaco-Ville e i suoi vicoli ombreggiati

Direzione Rocher! Sulla nostra pagina Facebook, è Alex a darci lo spunto: «A Monaco-Ville i vicoli sono meno caldi». E ha ragione: una volta saliti per la Rampe Major, le stradine strette di Monaco-Ville, fiancheggiate da edifici antichi, offrono una boccata d’aria fresca.

La Rocca offre una vista magnifica sul Principato © DR

Qui trovate negozi, ristorantini all’ombra e persino il Museo Oceanografico, perfetto per evitare il sole per qualche ora. E per le famiglie, il parco giochi sul Rocher, all’ombra dei pini, è un piccolo angolo di tranquillità.

Gli spazi verdi del Principato

Nonostante i suoi grattacieli, Monaco pullula di aree verdi, ideali per ricaricare le batterie e godere di un po’ d’ombra naturale. Arlette ha già scelto il suo posto preferito: «Nei giardini sopra la scuola a Fontvieille è tutto verde». Tra i giardini più piacevoli ci sono:

I Giardini Saint-Martin intorno al Palazzo, con vista sul Mediterraneo e sentieri ombreggiati

Il Parco di Fontvieille e il Roseto Princesse Grace, tra fontane, anatre e rose

Il Giardino della Petite Afrique, a due passi da Place du Casino

Il Giardino Giapponese, zen e fresco, con carpe koi e ponticelli

Inoltre, in tutto il Principato troverete tante fontanelle gratuite. Posizionate in punti strategici come il Larvotto, Mareterra, Place du Palais o vicino ai luoghi turistici, permettono di rinfrescarsi in ogni momento della giornata. Un gesto semplice, pratico ed ecologico, soprattutto se usate una borraccia invece di una bottiglietta di plastica.

Spiagge e piscine

Volete farvi un tuffo? Vivi racconta che va spesso «in piscina» per trovare un po’ di refrigerio. Nel Principato ci sono diverse piscine aperte durante tutta la stagione. Alcune sono pubbliche, altre riservate agli ospiti dei numerosi hotel di lusso di Monaco, ma nella nostra guida pratica troverete sicuramente l’opzione più adatta a voi.

Per quanto riguarda le spiagge, al Larvotto vi aspettano una rete anti-meduse e una zona accessibile anche a chi ha difficoltà motorie, per godervi una giornata di mare. Appena ristrutturata, la nuova pavimentazione della Digue des Pêcheurs è perfetta per un tuffo quasi in alto mare. E poco distante dal Monte-Carlo Bay, anche la spiaggia del Pont de Fer offre accesso diretto al Mediterraneo.

Molto frequentato in alta stagione, il nuovo Larvotto offre diversi spazi ombreggiati © Visit Monaco

Spazi climatizzati

A Monaco la maggior parte dei negozi e dei centri commerciali è climatizzata. Éric ci scrive che si rifugia spesso al «Centro Commerciale Le Métropole, che è climatizzato». Qui troverete tantissime boutique nel cuore del Carré d’Or monegasco.

Climatizzato, il Metropole Shopping Center vi aspetta per una sessione di shopping © Metropole Shopping Center Monte-Carlo

Anche il Centro Commerciale di Fontvieille, e il suo nuovo centro ricreativo Box98, offrono un rifugio dal caldo. Dopo una lunga giornata in giro per il Principato, cosa c’è di meglio di una corsa sui kart in un circuito ispirato a quello di Monaco? Per Lyliane è semplice: quando fa caldo va «ovunque ci sia l’aria condizionata».

Gelati e bevande fresche

Per le vie del Principato troverete tantissime gelaterie: niente batte un buon gelato per rinfrescarsi! Un anno fa avevamo chiesto ai nostri lettori dove trovare il miglior gelato di Monaco, e allora a vincere il sondaggio era stato Santo Gelato.

E se siete alla ricerca di qualcosa di diverso, i bubble tea sono ormai sbarcati anche a Monaco. Li trovate da Superboba in Rue Princesse Caroline oppure da Bubble Bar Monaco al 17 Avenue des Spélugues. Per gli amanti dei succhi di frutta, Seaside Juicery al 12 Rue des Açores propone drink detox rinfrescanti.

Infine, moltissimi bar sono aperti tutto il giorno e offrono alternative fresche come gli amatissimi Iced Matcha o il classico caffè freddo.