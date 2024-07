Où trouver les meilleures glaces de Monaco ?

Santo Gelato est le glacier le plus plébiscité par les habitants de Monaco.

La chaleur devient de plus en plus difficile à supporter en cette période de forte chaleur. Quoi de mieux qu’une petite glace à déguster, de préférence à l’ombre, pour se reposer et se rafraîchir ? Monaco Tribune a demandé à ses lecteurs quelles étaient, selon eux, le meilleur glacier de la Principauté.

Santo Gelato N°1

Il semblerait que Santo Gelato sur la Place d’Arme raffle le prix du glacier préféré des Monégasques. De très nombreux habitants saluent la qualité et le goût des glaces et également le service comme Pino qui adoube Santo Gelato comme le « N°1 (…). De tous, le meilleur, imbattable au niveau du service et produits de qualité. » Laurent aussi considère Santo Gelato comme « les meilleures glaces et sorbets artisanaux de tout Monaco. »

De nombreux parfums sont encensés. Pêle-mêle, choco pop pour Magali et Alex, nutella pour Héloïse, rhum-raisin pour Julien, la classique pistache pour Jacqueline et Alison. Emmanuelle « recommande la divine glace à la pêche » qu’elle considère comme « un pur délice ». A lire les très nombreux commentaires et tout aussi nombreux conseils de parfum, il semblerait que, quel que soit le parfum choisi chez Santo Gelato, le goût y est toujours et ne déçoit jamais.

Commerçants historiques : Santo Gelato, glacier de père en fille

Rossi – La Bottega del Gelato

Rossi – La Bottega del Gelato a aussi ses adeptes. Ouvert en 2017, sa position privilégiée à la sortie/entrée de la gare près de Sainte-Dévote n’est pas la seule à plaire. La qualité et la saveur des glaces sont autant de points forts du glacier à la devanture bleu ciel.

Brigitte, par exemple, loue la glace au citron et « les vrais morceaux de chocolat » de la saveur menthe-chocolat. Audrey, elle, adore la violette et Axelle la saveur fior di latte. Pour Maria, Rossi est incontestablement « the best ».

Commerçants de Monaco : Rossi, la glace au naturel

Crea, des glaces naturelles de Cuneo

Le glacier Crea, dans la rue Princesse Caroline, dispose aussi de plusieurs fans. Pour Brigitte, c’est la pistache qu’« il faut vraiment goûter » là-bas. Rita est aussi de cet avis. Pour Valentina, c’est la noisette. Ce sont finalement à ces deux parfums qu’on reconnait les bons glaciers. Si la pistache et la noisette sont bonnes alors tout le reste l’est aussi.

Graziella, Casa del Caffe, Gelatorino…

D’autres glaciers sont encore conseillés par nos lecteurs comme Graziella « sur le port de Fontvieille » que nous recommande Alex. D’après lui, il s’agirait du « plus vieux glacier » de la Principauté.

Giovanni, Lorenzo et Astrid apprécient tout particulièrement la Casa del Caffe sur l’avenue Costa et leurs glaces au caramel au beurre salé et à la noisette.

Enfin, Gelatorino sur le boulevard de France est également revenu quelques fois et notamment leurs glaces à la pistache que Raffaella recommande.