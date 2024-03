Commerçants de Monaco : Rossi, la glace au naturel

La famille Rossi est installée à Monaco depuis 2017, ces presque 7 années auront suffi pour obtenir une fabuleuse notoriété.

Une devanture d’un bleu tiffany, des parfums à ne plus savoir où donner de la tête ? Vous êtes bien dans le petit écrin de douceur de l’artisan glacier Rossi â côté de l’église Sainte-Dévote. Au comptoir, où nous retrouvons Sonia et Claudio Rossi, l’explosion de couleurs éclatantes évoque un véritable arc-en-ciel gourmand.

D’origine italienne, les deux fondateurs sont arrivés à Monaco « il y a six saisons », indique Sonia. Ils n’ont pas mis de temps à se faire repérer par les locaux, comme Zalog et ses deux enfants venus se régaler après le repas. « Nous sommes venus dès la première année et ce sont les meilleures glaces de Monaco » s’exclame la mère de famille.

Simple sorbet au fruit ou composition gourmande, la maison Rossi propose un large choix – ©Monaco Tribune

« Le naturel, c’est notre philosophie »

Innover, tester, élaborer, créer, telle est la ligne directive de la maison Rossi. Claudio baigne dans la glace depuis ses 16 ans, à travers des études de chimie alimentaire, il acquiert une connaissance admirable de l’assemblage des goûts et des produits. « Je teste en permanence de nouveaux parfums » soutient-il. Grâce à ce savoir, les Rossi mettent l’accent sur la santé, par exemple « dans notre ligne de sorbets, il n’y a pas de sucre blanc ajouté ».

Concernant les recettes, aucun additif n’est utilisé, « nous travaillons uniquement des produits naturels », souligne le couple. D’ailleurs, ils créent de nouvelles glaces spéciales pour de nombreux événements, comme en ce moment en l’honneur du Printemps des Arts. « Monaco est un lieu international et pour nous, c’est très amusant de tester des goûts différents », ajoute Sonia qui de son côté s’occupe de l’aspect clientèle et administratif.

Évidemment, le goût est indissociable du produit. Pour cette raison, Sonia et Claudio accordent une réelle importance à leurs ingrédients. Provenance, culture, éthique… les produits et les fournisseurs sont méticuleusement choisis. « Nous privilégions au maximum le bio et les circuits courts. C’est clair que les fruits exotiques sont importés, mais sinon ça vient des alentours ou d’Italie… Et au-delà de ça, nous avons vu que les produits du coin ont vraiment une qualité supérieure », justifie Sonia.

En effet, cela implique des parfums en fonction des saisons, ainsi l’étale se métamorphose en fonction des périodes de l’année, « vous ne trouverez pas de pêche en hiver ».

La boîte recyclable est étudiée pour permettre de conserver un minimum le froid – ©Monaco Tribune

Mais au-delà de la qualité des produits locaux, l’aspect éco-responsable est primordial. « Ça me fait mal au cœur de voir tout ce plastique en mer, alors nous proposons depuis quelque temps, grâce à un fournisseur italien, des emballages en carton biodégradables. C’est plus cher, mais au moins, on est en accord avec notre vision ».

Mentalité commune d’une famille soudée

Le glacier Rossi, c’est aussi une affaire de famille. Arianna et Alessandro, les enfants de Claudio et Sonia, se sont pris au jeu de la glace artisanale, « c’est une fierté » pour leurs parents. Ainsi, ils sont trois à se relayer dans le petit laboratoire de l’arrière-boutique pour concocter chaque matin les glaces de la journée. Effectivement, les glaces sont produites chaque matin afin d’offrir au client un produit frais.

Sonia et Claudio accompagnés de leur collaboratrice Elena et leur fille Arianna – ©Monaco Tribune

Par ailleurs, Sonia et Claudio priorisent le conseil et la relation client. Ils valorisent une équipe dynamique à l’écoute des gourmands. Surtout, Sonia insiste sur « la mentalité, nos collaborateurs doivent avoir notre philosophie pour expliquer et conseiller les clients en fonction de leurs goûts, de leurs envies et même de leurs allergies. Il faut savoir prendre le temps et être souriant. ». Elena travaille chez l’artisan depuis six ans et pour rien au monde, elle ne quitterait la maison.

Enfin, la maison Rossi songe également à son avenir. « De nombreux clients nous demandent où ils peuvent retrouver nos glaces. Alors, nous pensons à élargir notre commerce vers d’autres lieux, mais avant, il faut vérifier si l’on peut avoir la même qualité de produits dans les différents pays pour conserver notre philosophie. Par exemple, dans certains pays arabes, le lait n’est pas produit de la même manière. Mais c’est intéressant, car ça pourrait nous permettre aussi de travailler avec d’autres ingrédients que l’on ne trouve pas ici », résume Sonia.

En attendant, le seul et unique lieu pour vous délecter de ces glaces se trouve à deux pas du port Hercule où vous retrouverez toute la famille Rossi.

