Quelles sont les enseignes qui vous manquent le plus à Monaco ?

Une nouvelle boutique Lacoste vient tout juste d’ouvrir ses portes au 5 Avenue JF Kennedy. Pourtant, vous êtes nombreux à regretter la fermeture de vos magasins fétiches en Principauté.

Publicité

C’est ce dont vous nous avez fait part sur notre page Facebook. A commencer par la dernière institution monégasque fermée qui a marqué les esprits : le Stars’N’Bar. Si le mythique et bien aimé restaurant a baissé le rideau il y a un an, il continue de vous faire réagir à l’image de Mimi et Cécile qui restent attristées par sa disparition.

Les lieux de festivités et de convivialité sont les plus concernés par les fermetures. Philippe regrette par exemple la disparition du restaurant Piedra del Sol, Caterina celle de Marco – La Rose des Vents et Claudine de la Spiaggia où elle se remémore avoir passé d’agréables anniversaires. Isabelle déplore, quant à elle, la disparition d’un restaurant grec qui se trouvait rue des Iris, le manque de diversité et par conséquent l’excès de restaurants italiens.

Les discothèques ne sont pas en reste. Le Living Room et le Tiffany’s manquent à leur fêtards d’autrefois comme Alex et Riccardo. Bonne nouvelle pour Georges, le Moods, fermé en avril 2011, devrait rouvrir en automne sous un nouveau nom : le New Moods. De quoi passer de nouvelles nuits de folie !

Les façades fantômes de Monaco qui continuent de vivre à travers vos anecdotes

De moins en moins de boutiques abordables ?

La disparition du magasin Caroll, rue de la Turbie, est aussi énormément regretté. Rassurez-vous, celui-ci devrait rouvrir en septembre au sein de la galerie commerciale de Carrefour. Dans l’ensemble, ce sont toutes les enseignes de prêt-à-porter qui manquent aux monégasques. Que ce soient Morgan, Minelli, Mango ou Camaïeu, les anciens clients comme Marie, Claudine et Karine souhaiteraient retrouver leurs magasins favoris.

Après les vêtements et les restaurants, plusieurs enseignes d’ameublement ont cessé récemment leur activité et manquent à de nombreuses personnes. Habitat, Fly et Bo concept ont tous fermé ces dernières années. Ce que Claudia déplore en constatant qu’« il n’y a plus de magasins à Monaco pour l’équipement de la maison. »