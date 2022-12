Fermeture du Star’N’Bars : les réactions (attristées) des habitués

Sur les réseaux sociaux, ils ont été des centaines à réagir en quelques jours.

« Quelle tristesse ! Un établissement emblématique de Monaco. Toute ma jeunesse. » Ce commentaire pourrait définir à lui seul les sentiments de ceux qui ont connu le Star'N'Bars. Le 27 janvier prochain, l'un des restaurants les plus populaires de la Principauté fermera définitivement ses portes, après 30 années d'activité.

Chez les internautes, les pensées se tournent vers les deux fondateurs du Star'N'Bars. « Que de bons souvenirs avec Kate et Didier », peut-on lire. Kate Powers et Didier Rubiolo ont créé le restaurant en 1993 et ont été, en grande partie, responsables de la popularité de l'établissement.

Didier Rubiolo, que nous avons interrogé à l'annonce de la fermeture, nous confiait que « c'est assez difficile de garder le restaurant tout seul. » Son binôme, Kate Powers, est décédée à la fin de l'été 2021. Sur les réseaux sociaux, la co-fondatrice de l'établissement a marqué plus d'un client : « Pas mal de souvenirs dans notre jeunesse dans ce lieu, plus particulièrement quand on connaît Kate et son accueil irréprochable avec son sourire jusqu’aux oreilles. »

« Une pensée particulière pour Kate qui nous manque terriblement ! Une page de l'histoire du quai Antoine 1er se tourne, bon courage à Didier et toute son équipe pour le nouveau projet : nous serons au rendez-vous », commente un autre client du restaurant.

Les habitués ont également appris que Didier Rubiolo ne quittait pas le monde de la restauration, ni même le Quai Antoine 1er. Un futur établissement verra le jour. « Je crois que ce sera un véritable renouveau. Il ne faut pas vivre avec la nostalgie. Un livre se ferme et un autre va s'ouvrir. On garde les bons souvenirs », espère une internaute.

Les premiers clients se souviennent particulièrement de l'ambiance qui régnait dans le restaurant, dès son ouverture. « Les meilleurs endroits où faire la fête à Monaco dans les années 90.. J'ai passé de superbes moments. Merci », « Quel dommage ! Je connais cet endroit depuis 28 ans ! », et parfois plus récemment, « Tant de souvenirs la bas, les arcades de jeux vidéos, les parties de billards, les Long Island, les anniversaires, les soirées aux Blues bar, les superbowl et les centaines d’apéro », commente un jeune habitué.

Près de 450 commentaires ont été postés sur les réseaux sociaux après l'annonce de la fermeture prochaine du Stars'N'Bars. L'établissement aura laissé de bons souvenirs chez de nombreux clients et habitués.