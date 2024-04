Visiter Monaco pour la première fois : voici les conseils des locaux

La Place du Casino est le lieu le plus partagé sur les différents réseaux sociaux - DR

Nous avons demandé à nos lecteurs leurs conseils pour les touristes qui voudraient découvrir la Principauté.

Publicité

Ça y est, l’été est lancé sur le Rocher et les touristes vont arriver en nombre. Pour autant, ils arrivent sûrement démunis de bons conseils. Nous avons demandé à nos lecteurs de nous donner leurs conseils pour visiter Monaco pour la première fois et voici leurs réponses.

Dans un premier temps, le premier conseil c’est de ne pas vous rendre à Monaco en voiture mais de « venir en train et de faire le reste à pied ou en bus ». C’est ce que raconte Yann sur notre page Facebook. Les parkings sont souvent saturés la journée à cause des nombreux touristes présents l’été, mais aussi à cause des nombreux azuréens venant travailler à Monaco.

Comment visiter Monaco avec un petit budget ?

Découvrir les hauts lieux de Monaco

« Visiter le vieux Monaco avec bien sûr le Palais Princier en assistant à la relève de la garde de la fin de matinée, un spectacle unique ! Le Musée Océanographique à proximité, descendre sur le port, aller vers le magnifique Casino, il y a tellement de belles choses à découvrir dans ce petit pays merveilleux ! » C’est le commentaire qui a généré le plus de réactions et c’est normal car Nicole a tout dit en un seul message.

Monaco comporte tout un tas d’endroits à visiter gratuitement – © Monaco Tribune

Par contre, pour pouvoir tout visiter, prévoyez plusieurs jours, car « tout est à voir à Monaco » comme le souligne Lyliane. Monaco est riche en paysage aussi, il suffit de « monter au Jardin Exotique car la vue est plutôt bien ».

Néanmoins, visiter la nuit semble être grandiose selon Sylvie : « Allez au jardin du palais un endroit magnifique et faites le tour de Monaco à pieds la nuit c’est géant ! »

Si vous appréciez avoir une visite guidé précise, Danielle vous propose le parcours suivant : « Laissez la voiture à Beaulieu, prenez le train et ensuite pédibus pour se restaurer place au marché de la Condamine, puis monter au Rocher avec visite de l’aquarium, puis vieille ville avec Palais princier, les points de vue et redescendre au port pour aller à Monte Carlo. »

Gisèle et Jean-Marc vous conseille de contacter Monaco Rando, car le paysage sublime de Monaco et ses alentours incite à pratiquer la randonné.

Les randonneurs du Club Alpin Monégasque parcourent la région – © Facebook / Club Alpin Monégasque

Venir hors période vacancière est privilégié

Il est vrai qu’il est conseillé de « venir hors vacances scolaires pour avoir un aperçu de la vraie vie monégasque » comme le dit Eric. L’été est le moment phare de la Principauté, avec ses nombreux évènements et son nombre de touristes qui s’accroissent.

Si vous suivez ce conseil vous pourrez vous « poser n’importe où et apprécier de pouvoir vous promener sans être importuné. » Avis partagé par Tania qui propose même de « couper son téléphone » pour être tranquille. Car oui, les coûts de roaming peuvent être très chers pour ceux qui viennent des pays hors UE, comme nous le rappelle Charlotte.

Un peu de gastronomie ?

Si vous êtes tenté de déguster la gastronomie locale, vous pouvez « manger la pissaladière de chez Roger et la Socca au marché de la Condamine de chez Julien Bravetti« ou « manger des barbajuans« . Mais Isabelle vous conseille pourtant la « crêperie du Rocher » qui vaudrait le détour.