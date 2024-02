Comment randonner en groupe aux alentours de Monaco ?

Le paysage sublime de Monaco et ses alentours incite à pratiquer la randonné. Il existe deux groupes que vous pouvez rejoindre si vous préférez partir accompagnés.

DĂ©couvrir le territoire et rester en bonne santĂ©, rien de mieux que la randonnĂ©e. La rĂ©gion regorge de paysages magnifiques, en bord de mer ou en pleine montagne. Pour pratiquer, vous pouvez le faire en groupe, d’un cĂ´tĂ© c’est plus sĂ»r et rassurant, d’un autre cela favorise les Ă©changes sociaux et l’entraide.

Où faire de la randonnée ?

Aux abords de la Principauté, il existe de nombreux sentiers. Si vous poussez un peu plus loin, vous pouvez même atteindre les Alpes.

Sur le littoral, Ă proximitĂ© de Monaco, vous pourrez dĂ©couvrir quelques randonnĂ©es incontournables comme Ă Cap d’Ail ou Roquebrune-Cap-Martin.

Plus loin, sur la route de Marseille, d’autres sentiers sur le littoral mĂ©diterranĂ©en vous attendent. Aux alentours de Saint-Tropez, ou dans les calanques, les associations de randonneurs de Monaco parcourent la rĂ©gion Ă la recherche des coins de paradis.

Au nord, les Alpes vous offrent un cadre magnifique. Le Mercantour Ă cheval entre la France et l’Italie, propose un large panel de randonnĂ©es Ă faire couper le souffle. Pour tous les niveaux, des sentiers adaptĂ©s Ă chacun vous permettront de prendre de la hauteur pour un grand bol d’air frais. Rappelons aussi que la pratique de la randonnĂ©e en montagne apporte des bienfaits essentiels Ă l’organisme humain, comme l’explique le physiologiste GrĂ©goire Millet.

Avec qui faire de la randonnée à Monaco ?

Si vous apprĂ©ciez la randonnĂ©e Ă plusieurs et le contact humain, vous pouvez aussi rejoindre un groupe. En PrincipautĂ©, le Club Alpin MonĂ©gasque propose de nombreuses activitĂ©s tout au long de l’annĂ©e. Marche Ă pied, raquette, escalade, tout le monde y trouve son compte.

Les randonneurs du Club Alpin MonĂ©gasque parcourent la rĂ©gion – © Facebook / Club Alpin MonĂ©gasque

L’adhĂ©sion au groupe est annuelle, allant du 1er septembre au 31 aoĂ»t, mais il est aussi possible de rejoindre le club en cours d’annĂ©e. Pour l’intĂ©grer, une cotisation est demandĂ© Ă hauteur de 25 € pour les mineurs et Ă©tudiants et de 50 € pour les adultes. L’inscription inclut la participation aux activitĂ©s et permet de bĂ©nĂ©ficier d’une assurance lors des expĂ©ditions organisĂ©s par le club. N’oubliez pas, un certificat mĂ©dical est nĂ©cessaire pour s’inscrire.

Sur Facebook, vous trouverez aussi la page Monaco Rando, proposant des activitĂ©s tout au long de l’annĂ©e. Dernièrement, celui-ci a partagĂ© des marches en soutient au TĂ©lĂ©thon, ou d’autres activitĂ©s comme la journĂ©e du patrimoine.