Групповые прогулки в окрестностях Монако

Великолепные пейзажи Монако и его окрестностей зовут на прогулку. Желаете прогуляться в компании – присоединяйтесь к группе.

Что может быть лучше прогулки, чтобы ознакомиться с территорией и поддержать здоровье? В регионе – бесчисленное множество великолепных пейзажей, как на берегу, так и в горах. Выйти на прогулку можно в компании. С одной стороны это надежнее, с другой – это повод пообщаться с другими и помочь друг другу.

Где гулять?

Вокруг Княжества – море маршрутов. А если вы не боитесь расстояний, то можно зайти и в Альпы.

На побережье вблизи Монако много интересных мест для прогулок, например, Кап-д’Ай или Рокбрюн-Кап-Мартен.

А дальше, по дороге на Марсель, вас ждут прочие тропы средиземноморского побережья. Рядом с Сен-Тропе и в многочисленных бухточках туристические ассоциации Монако бороздят регион в поисках райских уголков.

На севере открываются величественные альпийские пейзажи. В национальном парке Меркантур, между Францией и Италией, – широкий выбор захватывающих дух маршрутов. Тропы любого уровня сложности приведут на высоты, где вы насладитесь настоящим свежим воздухом. Как объясняет физиолог Грегуар Мийе, горные походы приносят человеческому организму важнейшую пользу.

С кем отправиться на прогулку в Монако?

Если вы любите групповые прогулки и общение, вы можете присоединиться к группе туристов. В Княжестве в течение всего года Монакский альпийский клуб (Club Alpin Monégasque) проводит многочисленные мероприятия. Пешие прогулки, прогулки на снегоступах, альпинизм – занятия на любой вкус.

Туристы Монакского альпийского клуба бороздят регион – © Facebook / Club Alpin Monégasque

Годовой абонемент – с 1 сентября по 31 августа, но вы можете вступить в клуб в течение всего года. Абонемент стоит 25 евро для несовершеннолетних и студентов и 50 евро для взрослых. Он включает в себя участие в мероприятиях и страховку на время походов, организованных клубом. Не забудьте, что для записи необходима медицинская справка.

На Facebook можно также найти страничку ассоциации Monaco Rando, организующей мероприятия круглый год. Недавно ассоциация участвовала в шествии в поддержку телемарафона, а также в дне культурного наследия.