











Находиться в горах невероятно полезно для нашего физического и душевного здоровья. Высокое атмосферное давление бодрит наш организм, а горные красоты стимулируют наше творческое начало и способность принятия решений. Три причины, почему нужно почаще выбираться в горную местность, кроме красивых видов разумеется…

Именно у подножия Швейцарских Альп, в Институте спортивных наук Университета Лозанны (ISSUL) физиолог Грегуар Милле (Grégoire Millet) изучает влияние гор на наш организм на протяжении последних десяти лет. Бывший триатлонист и тренер из Юры [прим. ред. горный массив на востоке Франции], в настоящее время исследователь и любитель походов, разрабатывает методику тренировок, направленную на повышение выносливости спортсменов высокого уровня благодаря положительному воздействию высоты.

Лучшая выносливость

В 2015 году национальная сборная Уэльса по регби уже успела испытать швейцарскую методику во время подготовки к Кубку мира. Тренировки в горах могут дать спортсменам большое преимущество на соревнованиях.

Тренировки в горных условиях стимулируют производство эритроцитов в нашем организме

«Тренировки в горных условиях стимулируют производство эритроцитов в нашем организме и, таким образом, улучшает циркуляцию кислорода в нашей крови, тканях нашего тела, наших мышцах и даже головном мозге», — объясняет Грегуар Милле. Жизнь в горах или регулярные горные походы могут улучшить наши физические кондиции».

Высота естественным образом снижает аппетит

По словам исследователя, людям, страдающим старением, ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется чаще находиться на большой высоте. «Без риска для здоровья, на высотах от 800 до 1800 метров», можно значительно улучшить свое здоровье.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний или рака ниже, если вы живете выше 1300 метров

«Риск сердечно-сосудистых заболеваний или рака ниже, если вы живете выше 1300 метров». Высота не только облегчает кровообращение, но и является простым и эффективным средством против ожирения. «Его положительное воздействие на гормоны, регулирующие аппетит, и чувство сытости естественным образом подавляет голод».

Высота стимулирует наши творческие способности

«Как и Ницше, я думаю, что все великие идеи могут прийти только во время прогулки!» Если немецкий философ часто блуждал по тропинкам Лазурного берега, Тьерри Мальре (Thierry Malleret) часто отправляется в походы в Шамони. Прошло десять лет с тех пор, как этот экономист, долго работающий в офисах и привыкший к ритмам Лондона и Нью-Йорка, наконец-то решил основать свою консалтинговую фирму в Верхней Савойе. Здесь он часто работает на природе, и даже во время пеших или лыжных прогулок.

В Японии практика шинрин-йоку, признанная профилактической медициной, заключается в проведении времени в лесу!

«Я чувствую, что я намного продуктивнее, когда нахожусь на природе», — говорит Тьерри Мальре, — «наши мысли становятся намного лучше, когда наш дух может блуждать то здесь, то там», любуясь горными вершинами.

Благодетели леса

Экономист убежден, что нахождение в горах или в естественной среде способствует принятию правильных решений и стимулирует творческий процесс. Кстати говоря, он даже организует бизнес-встречи на природе. «Я консультирую руководителей предприятий и транснациональных корпораций, приглашая их в свои горные походы».

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Помимо символического значения, которое горы могут иметь для нас, будучи своего рода возвышением физическим и духовным, Тьерри Мальре напоминает о самом важном: «Природа умиротворяет нас и улучшает наше психическое здоровье. В Японии практика шинрин-йоку, признанная профилактической медициной, заключается в проведении времени в лесу».