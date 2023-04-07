Солнце, волны и пешие прогулки —знакомство с прибрежными маршрутами

Редакция Monaco Tribune предлагает Вам три пеших маршрута, которые подходят всем без ограничений.

Занятия спортом на Лазурном берегу не обязательно должны сопровождаться неподъёмной нагрузкой, вполне можно совместить приятное с полезным. Помимо «умных» площадок MonaMove, наша редакция предлагает вам отправиться в путешествие по прибрежным тропам.

Например, живописный маршрут Chemin des Douaniers в Кап-д’Ае от пляжа Марке (Plage Marquet) до пляжа Мала (plage Mala). Низкий уровень сложности делает эту тропу доступной для всех. Её протяженность составляет пять километров, поэтому на дорогу туда и обратно у вас уйдет 2,5 часа. Это прекрасный вариант для прогулки с детьми или собакой, поскольку местность в основном ровная. На всём протяжении маршрута размещены таблички со справочной информацией об окружающей флоре и фауне.

Прибрежная тропа Кап-д’Ая — © Monaco Tribune

Бонусом этой прогулки вдоль берега моря станет вид волн, разбивающихся о скалы. Обратите внимание: при сильном ветре некоторые участки маршрута могут быть закрыты.

© Monaco Tribune © Monaco Tribune © Monaco Tribune

Как добраться: с парковки на пляже Марке сверните на прибрежную тропинку, которая уходит между большими скальными валунами к мысу де Дуанье.

На противоположной стороне Монако вас ждёт маршрут «Тур дю Кап-Мартен» в Рокебрюне протяженностью 4,6 км (два часа на прогулку туда и обратно), который тоже лежит вдоль берега моря. Невысокий уровень сложности идеально подходит для семей и позволит вам осмотреть некоторые великолепные виллы на побережье Средиземного моря. Среди них: вилла Cyrnos, которую в начале века занимала жена Наполеона III императрица Евгения, или «Хижина Лё Корбюзье», созданная знаменитым архитектором и градостроителем.

Легкая прогулка вдоль береговой линии по тропе Sentier des Douaniers между Монако и Рокбрюном — © Monaco Tribune

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Как добраться: от ж/д станции Carnolès выйдите на набережную и идите по ней направо в сторону Кап-Мартена. Затем следуйте по авеню им. У. Черчилля (слева) и далее в направлении мыса.

Наконец более опытных туристов ждёт подъём на холм «Собачья голова». Маршрут протяженностью 6,3 километра, или четыре часа ходьбы, рассчитан на тех, кто способен без труда покорять высоты. Придётся преодолеть немало уступов, чтобы добраться до Средиземноморской природной обсерватории, расположенной на высоте 550 метров над уровнем моря. Но захватывающий вид на Монако и Лазурный берег стоит того!

Как добраться: от центральной парковки Кап-д’Ая поднимитесь по Chemin des Mimosas, которая переходит в Среднюю горную дорогу (Moyenne Corniche). Пересеките ее и поднимитесь по «Римской дороге» (Chemin romain), небольшому тупику, который граничит с жилым комплексом. Немного выше пересеките RD 37 и продолжайте подъем по указателям 611, 612, 602 и 603 по тропинке, пересекающей RD 37. Следуйте вдоль скал Лубьер до вершины «Собачьей головы».

Ходьба — лучший союзник в борьбе за похудение

Какой бы маршрут вы ни выбрали, польза для здоровья неоспорима. По данным Всемирной организации здравоохранения, ходьба может помочь в борьбе с лишним весом и малоподвижным образом жизни, которые являются причиной одного миллиона смертей в год в европейском регионе. Менее известен, но не менее интересен тот факт, что ходьба (и езда на велосипеде) может помочь уменьшить загрязнение воздуха, которое является причиной более полумиллиона смертей в год.

Почему важно чаще находиться в горах, и как это влияет на наше здоровье?

Напомним, что, по данным ВОЗ, ходьба в течение 30 минут почти каждый день снижает вероятность ранней смерти по крайней мере на 10%. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета 2 типа также снижается благодаря этой активности.

Наш вердикт

Красивые пейзажи, солнце и морские брызги… Ожидания от прибрежных маршрутов полностью соответствуют действительности. Не зхабудьте посмотреть наше видео о прибрежной тропе в Рокебрюн-Кап-Мартене.

ВИДЕО. Путеводитель по тропе Ницше на Лазурном Берегу