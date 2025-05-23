Смотрим Гран-при Монако бесплатно!

В дни монакского Гран-при многие зрители и любители Формулы-1 бесплатно смотрят зрелище и погружаются в атмосферу гонок. В этом году Гран-при пройдет с 22 по 25 мая.

В дни Гран-при Монако главное – быть первым. Пилотам – на финише, а зрителям – на лучших точках обзора. С четверга по воскресенье, в дни гонок, зрителей собирается очень много. По прибытии на вокзал Монако зрители уже фильтруются усиленной службой безопасности.

Пройдя кордоны, они направляются на Скалу и возвышенности, чтобы понаблюдать за некоторыми виражами трассы. Внимание! Там могут быть установлены разделительные перегородки. Публика приезжает достаточно рано, чтобы занять места поближе к ограждениям. Несмотря на свою удаленность от трассы, скала открывает панорамный вид на гонку и позволяет насладиться ревом болидов по всему Княжеству.

Некоторые виражи можно наблюдать со скалы Монако. © Monaco Tribune

Бесплатно понаблюдать за болидами можно и с других точек. Однако они пользуются большой популярностью, и чтобы занять лучшие места, нужно приходить на рассвете. Кроме того, там установлены разделительные перегородки, чтобы максимально снизить видимость.

Направляйтесь к выходу с железнодорожного вокзала Монако, под здание Дворца Онория, в двух шагах от Бельгийского бульвара. В вашем распоряжении – совсем небольшой угол обзора с прекрасным видом на порт Эркюль и пит-лейн. Чуть дальше виден выезд из виража Святой Девоты и несколько метров авеню д’Остенд.

Возвращаемся по тому же пути, выходим на Швейцарский бульвар и останавливаемся у лестницы Гомат. Здесь мы также советуем вам прийти пораньше, чтобы успеть насладиться видом на порт Эркюль и заходом в вираж Раскасс.

До последней точки обзора вам придется немного подняться и отдалиться от центра города. Встреча у въезда на парковку Салин, которая также предлагает очень выгодные цены, если вы едете в Монако во время Гран-при. Отсюда мы снова можем увидеть авеню д’Остенд, а также выезд из туннеля и болиды, на полной скорости въезжающие в шикану.

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Фан-зона MGP Live

Для болельщиков, желающих бесплатно наблюдать за гонкой в реальном времени, она всегда транслируется из фан-зоны на рынке Кондамин. В течение всех выходных там также проводятся многочисленные мероприятия.

В программе – встречи с пилотами (Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон выйдут на сцену в пятницу в 12:00), тренажёр Формулы-1, продажа сувениров… Это – идеальное место, чтобы окунуться в атмосферу события!

Официальная программа интервью с пилотами в фан-зоне © Автомобильный клуб Монако

Рынок Кондамин принимает фан-зону на все выходные Гран-при. © Monaco Tribune

Монакские заведения

Еще одна возможность насладиться Гран-при по низкой цене – различные монакские заведения, открытые в эти майские выходные. Многие из них транслируют гонку или квалификационные заезды на своих экранах. Но и здесь столики быстро занимаются и бронируются заранее.

Хотите совместить Формулу-1 с картингом? Абсолютно новый центр досуга Box98 , недавно открывшийся в Монако, будет транслировать все гонки в течение всех выходных. Прекрасная возможность посмотреть гонку в уникальной атмосфере, катаясь на картинге или наслаждаясь многочисленными аркадными играми на месте!

В отеле Méridien Beach Plaza фестиваль Sunset Monaco превратит выходные Гран-при в настоящий фестиваль под открытым небом, где вы сможете насладиться электронной музыкой, современным искусством и гастрономией прямо на песке. Разумеется, на месте проведения гонок стоит гигантский экран.

В порту Эркюль, откуда стартуют заезды, многие рестораны пользуются своей близостью с монакскому Гран-при. Например, ресторан L’Escale, стоящий в нескольких метрах от бульвара Альбера I и знаменитых болидов Формулы-1. В нескольких шагах отсюда кафе Quai des artistes также открывает захватывающий вид. Конечно, в эти майские выходные все обеденные места в кафе забронированы. Как и в Caffè Milano.

Другие заведения, например Botticelli, организуют специальные предложения на Гран-при. В самом сердце трассы из этого ресторана открывается прямой вид на вираж Святой Девоты и на подъём к Казино. Заведение может принять 300 посетителей и предлагает эксклюзивный комплект: билет, обед и вид. Но и здесь места быстро расходятся. Не теряйте времени!