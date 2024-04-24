Гран-при Монако 2024 года: как до него добраться и как перемещаться по городу?

Monaco Tribune предлагает вам полное руководство по передвижению по Княжеству во время автогонок (Гонки Формулы-Е, Исторический Гран-при, Гран-при Формулы-1).

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Лето в Монако богато событиями. Многочисленные спортивные мероприятия в Княжестве привлекают фанатов автоспорта.

С 27 апреля по 26 мая пройдет три важных мероприятия: Гонки Формулы-Е, Исторический Гран-при и Гран-при Формулы-1. Гонки создают интенсивное движение как на трассе, так и в городе для зрителей. Чтобы избежать трудностей, следуйте нашим советам!

Смотрим Гран-при Монако без билетов

Поезд и автобус – верный выбор

Несмотря на то, что в вашем распоряжении разные средства передвижения, самым простым и экономичным из них остается поезд. Вы можете оставить свой автомобиль в городе или на автостоянке и приехать в Монако из Канн, Ниццы или Ментона.

Поезда ходят каждые 15 минут, а поездка в один конец из Канн вам обойдется в 11,30 €, из Ниццы – 4,90 €, а из Ментона – 2,90 €. Помимо этого, поезд сэкономит вам время в пути, ведь из Канн вы едете один час, из Ниццы – 20 минут, а из Ментона – 10 минут.

Вы также можете приехать в Монако на одном из автобусов транспортной компании ZOU! Автобус № 600, например, доставит вас в Монако из Ниццы и Ментона. Билет стоит 2,50 €. Преимущество автобуса № 600 в том, что он может довести вас до разных мест в Монако, например, до Казино Монте-Карло, а также до турбюро и железнодорожного вокзала.

Новая автостоянка Салин

В вашем распоряжении – много автостоянок, включая новую автостоянку Салин.

Во время автогонок эта новенькая автостоянки на 1 800 мест предложит сеть бесплатных маршруток для посетителей. Маршрутки будут ходить до центра города и обратно. Автостоянка также предложит 50-процентную скидку на время Гран-при, кроме 25 и 26 мая.

Полный гид по парковкам в Монако

Дополнительную информацию о паркинге и маршруткам можно получить по QR-коду.

QR-код маршруток

Еще одно решение, чтобы припарковать ваш автомобиль – перевалочные автостоянки в Босолей, Кап-д’Ай и Рокбрюн-Кап-Мартен.

В Княжество можно также приехать, благодаря приложениям по групповым поездкам, как например BlaBlaCar. Предложения по групповым поездкам есть и в соцсетях, так что регулярно просматривайте эти предложения, потому что они быстро расходятся.

Гран-при Монако: что важно знать, чтобы разместить зрителей на своём балконе

Мы предлагаем вам четыре способа передвижения: корабль, велосипед, автобус или пешком. Велосипед выгоден, благодаря многочисленным стоянкам для электрических велосипедов Monabike в свободном доступе. Цены на велосипеды остаются доступными: 1 € за 30 минут или 3 € за целый день. Следует отметить, что некоторые стоянки будут закрыты.

Электрический корабль – один из многих способов передвижения по Монако, и с него открываются красивые виды на порт Эркюль. Поездка в один конец или туда и обратно (билет действителен в течение 30 минут) стоит 2 евро, проездной на 24 часа – 5,50 евро, а на 48 часов – 8,50 евро. По прибытии корабля модно пересесть на автобус в течение 30 минут. Смотрите дополнительную информацию здесь.

Вы можете передвигаться по автобусным маршрутам Княжества (обращайте внимание на объезды!). Вы можете построить свой маршрут прямо на сайте Монакской автобусной компании, а билеты стоят столько же, сколько и билеты на корабль.

Первый раз в Монако? Прислушайтесь к советам местных жителей!

Если вы предпочитаете ходит пешком, можно использовать ваш собственный смартфон. Следует отметить, что недавно монакская телефонная сеть стала более доступной для французских пользователей и операторов. Если вы приезжаете из Евросоюза, то никаких дополнительных плат не взимается.

Есть также приложение Monapass, которое позволяет в реальном времени получать полезную информацию о транспорте в Монако и следовать точному маршруту.