Гран-при Монако 2025 года: как добраться до места и перемещаться по городу?

Автомобиль, автобус, поезд... Добраться до Монако во время Гран-при можно разными способами © Все права защищены

Редакция Monaco Tribune предлагает вам полное руководство по передвижению по Княжеству во время Гран-при Формулы-1.

Лето в Монако богато событиями. Многочисленные спортивные мероприятия в Княжестве привлекают фанатов автоспорта.

С 22 по 25 мая на улицах Княжества пройдет очередной Гран-при Формулы-1. В эти выходные на дорогах и в городе будет много народу – сотни тысяч зрителей. Чтобы избежать трудностей, следуйте нашим советам!

Смотрим Гран-при Монако без билетов

Поезд и автобус – верный выбор

Несмотря на то, что в вашем распоряжении разные средства передвижения, самым простым и экономичным из них остается поезд. Вы можете оставить свой автомобиль в городе или на автостоянке и приехать в Монако из Канн, Ниццы или Ментона.

Поезда ходят каждые 15 минут, а поездка в один конец из Канн вам обойдется в 12,30 €, из Ниццы – 5,90 €, а из Ментона – 3,90 € (без учёта скидок и абонементов). Помимо этого, поезд сэкономит вам время в пути, ведь из Канн вы едете один час, из Ниццы – 20 минут, а из Ментона – 10 минут. SNCF также запустила дополнительные вечерние поезда из Монако, чтобы вы могли в полной мере насладиться атмосферой Гран-при:

Пятница, 23 мая:

Последний поезд на Канны: 00:20

Последний поезд на Ниццу: 01:04

Последний поезд на Ментон: 01:50

Последний поезд на Канны: 00:20 Последний поезд на Ниццу: 01:04 Последний поезд на Ментон: 01:50 Суббота, 24 мая:

Последний поезд на Ниццу-Канны: 01:20

Последний поезд на Ментон: 01:50

Последний поезд на Ниццу-Канны: 01:20 Последний поезд на Ментон: 01:50 Воскресенье, 25 мая:

Последний поезд на Ниццу-Канны: 00:20

Последний поезд на Ментон: 00:00

Вы также можете приехать в Монако на одном из автобусов транспортной компании ZOU! Автобус № 600, например, доставит вас в Монако из Ниццы и Ментона. Билет стоит 3 €. Преимущество автобуса № 600 в том, что он может довести вас до разных мест в Монако, например, до Казино Монте-Карло, а также до турбюро и железнодорожного вокзала.

Автостоянка Салин

В вашем распоряжении – много автостоянок, включая новую автостоянку Салин. Это – идеальное место, чтобы избежать городского движения, независимо от того, прибываете ли вы или уезжаете.

Припарковавшись, вы можете воспользоваться бесплатными трансферами на маршрутках по предъявлению парковочного талона (храните его!). Маршрутки будут ходить до центра города и обратно. Что касается цен, то дневная стоимость парковки в Салин – 10 евро за любую парковку, начатую в период с 6 утра до 6 вечера с четверга по воскресенье. Для сравнения, стоимость парковки в центре города составит от 24 евро в день (22 и 23 мая) до 30 евро (24 и 25 мая).

В связи с ожидаемым в Княжестве большим наплывом публики правительство предлагает вам забронировать одно из 1 790 парковочных мест онлайн по этой ссылке.

Полный гид по парковкам в Монако

Дополнительную информацию о парковке и маршрутках можно получить по этому QR-коду.

Этот QR-код позволяет вам ознакомиться с пешеходными маршрутами и маршрутным такси на французском, английском и итальянском языках © Княжеское правительство

Еще одно решение, чтобы припарковать ваш автомобиль – перевалочные автостоянки в Босолей, Кап-д’Ай и Рокбрюн-Кап-Мартен.

В Княжество можно также приехать, благодаря приложениям по групповым поездкам, как например BlaBlaCar. Предложения по групповым поездкам есть и в соцсетях, так что регулярно просматривайте эти предложения, потому что они быстро расходятся.

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Как перемещаться по Монако во время Гран-при?

Мы предлагаем вам четыре способа передвижения: корабль, велосипед, автобус или пешком. Велосипед выгоден, благодаря многочисленным стоянкам для электрических велосипедов Monabike в свободном доступе. Цены на велосипеды остаются доступными: 1 € за 30 минут и 3 € за целый день. Обратите внимание: несмотря на то, что станции Monabike вдоль всей трассы временно закрыты на Гран-при, другие станции, особенно те, которые обслуживают парковки и зоны, удаленные от трассы, остаются доступными. Для просмотра работающих станций в режиме реального времени, а также количества доступных велосипедов и свободных боксов перейдите в приложение Monapass.





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Электрический корабль – один из многих способов передвижения по Монако, и с него открываются прекрасные виды на порт Эркюль. Поездка в один конец или туда и обратно (билет действителен в течение 30 минут) стоит 2 евро, проездной на 24 часа – 5,50 евро, а на 48 часов – 8,50 евро. По прибытии корабля можно пересесть на автобус в течение 30 минут. Смотрите дополнительную информацию здесь.

Вы можете передвигаться по автобусным маршрутам Княжества (обращайте внимание на объезды!). Вы можете построить свой маршрут прямо на сайте Монакской автобусной компании, а билеты стоят столько же, сколько и билеты на корабль.

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Если вы предпочитаете передвигаться пешком, можно использовать ваш смартфон. Следует отметить, что недавно монакская телефонная сеть стала более легкодоступной для французских пользователей и операторов. Если вы приезжаете из Евросоюза, то никаких дополнительных плат не взимается.

Есть также приложение Monapass, которое позволяет в реальном времени получать полезную информацию о транспорте в Монако и следовать точному маршруту.