Монако в 3D: Apple Maps превращает Ккняжество в виртуальную арену для Гран-при

В преддверии Гран-при Монако Apple дарит поклонникам «Формулы-1» уникальный способ увидеть Княжество по-новому — с высоты технологий и с любовью к местной истории.

Теперь в Apple Maps доступна сверхдетализированная 3D-модель Монако, благодаря которой можно буквально «прогуляться» по городу, не вставая с дивана.



Увлекательный цифровой маршрут ведёт мимо самых узнаваемых мест: легендарного Казино Монте-Карло, Яхт-клуба, знаменитого отеля Fairmont Monte-Carlo и зоны F1 Paddock Club. А когда на улице темнеет, Монако в приложении тоже меняется — включается ночной режим, и город предстаёт в мягком, романтичном свете средиземноморского вечера.

«Формула-1», какой вы её ещё не видели

К Гран-при Монако «Формулы-1» TAG Heuer 2025 (23–25 мая) Apple Maps подготовила сюрприз для настоящих фанатов автоспорта. В приложении выделена вся городская трасса — с точной прорисовкой каждого поворота, трибун, мостов и финишной прямой. Всё — в формате 3D, так что вы будто сами оказываетесь на трассе. Особенно пригодится функция, показывающая закрытые улицы: с ней будет проще спланировать маршруты передвижения во время гонок.

В преддверии фильма «Формула-1»

Этот проект — не только подарок фанатам гонок, но и часть масштабной кампании Apple по продвижению фильма «Формула-1», мировая премьера которого пройдёт прямо в Монако. В конце июня картина выйдет в международный прокат. В специальном путеводителе Apple Maps собраны главные трассы «Формулы-1», где проходили съёмки — ведь именно они стали фоном для динамичных сцен с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Культовый Гран-при Монако остаётся в программе Формулы-1 до 2031 года

Как отметил старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью, новая функция позволяет почувствовать атмосферу Гран-при, даже если вы не на трибуне, а дома с телефоном в руках. Эту идею поддерживает и Иан Холмс из Formula 1 — по его словам, это «по-настоящему захватывающий» способ перенестись в центр событий.