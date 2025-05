Monaco en 3D : Apple Plans transforme la Principauté en théâtre virtuel pour le Grand Prix

À quelques jours du Grand Prix de Monaco, Apple dévoile une expérience numérique inédite permettant aux passionnés de Formule 1 d’explorer la Principauté comme jamais auparavant, fusionnant innovation technologique et patrimoine monégasque.

Dès aujourd’hui, les utilisateurs d’Apple Plans peuvent découvrir Monaco sous un nouvel angle grâce à une modélisation 3D ultra-détaillée de la ville. Cette « Exploration détaillée » met en valeur les monuments emblématiques de la Principauté – du mythique Casino de Monte-Carlo à l’élégant Yacht Club, en passant par l’hôtel Fairmont Monte-Carlo et le prestigieux F1 Paddock Club. La fonctionnalité bascule en mode nocturne à la tombée du jour, révélant Monaco sous les lumières de la nuit méditerranéenne.

Le circuit de F1 comme vous ne l’avez jamais vu

En prélude au Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025 (23-25 mai), Apple Plans propose une expérience spéciale pour les aficionados de Formule 1. L’application met en évidence le tracé mythique du circuit urbain, signalant chaque virage légendaire et offrant des modélisations 3D des tribunes, passerelles et ligne d’arrivée. Une fonctionnalité particulièrement appréciable : l’indication des fermetures de routes permettant aux spectateurs d’optimiser leurs déplacements.

Un pont vers « F1 The Movie »

Cette initiative s’inscrit également dans la stratégie promotionnelle d’Apple pour son film événement « F1 The Movie », dont l’avant-première mondiale est prévue à Monaco et la sortie internationale fin juin. Un guide spécial dans l’application répertorie les principaux circuits internationaux de F1 ayant servi de lieux de tournage à cette production Apple Original avec Brad Pitt et Javier Bardem.

Formule 1 : L’emblématique Grand Prix de Monaco reste au calendrier jusqu’en 2031

Selon Eddy Cue, Senior Vice President of Services d’Apple, cette fonctionnalité a été conçue pour « permettre d’explorer Monaco de façon inédite, que l’on assiste au Grand Prix en personne ou non. » Un sentiment partagé par Ian Holmes de Formula 1, qui évoque une expérience « véritablement immersive » permettant aux fans de « plonger au cœur de l’action ».