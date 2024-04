Que faut-il savoir avant de visiter le Casino de Monte-Carlo ?

Il s’agit d’un lieu emblĂ©matique, incontournable lors d’un voyage Ă Monaco : rendez-vous sur la Place du Casino pour s’imprĂ©gner de l’ambiance raffinĂ©e de la PrincipautĂ©. Iconique est le mot – voici donc quelques conseils pour passer la plus douce et agrĂ©able des visites.

Plusieurs options vous sont proposĂ©es pour visiter le casino. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir entre une visite avec un audioguide, une excursion pour vous faire la main sur les tables du casino ou bien une visite brĂšve et gratuite du bĂątiment, avec un accĂšs toutefois limitĂ©. Le bĂątiment accueille le casino, plusieurs enseignes de luxe, l’OpĂ©ra et les locaux du Ballets de Monte-Carlo.

Le casino est ouvert aux visites matinales tous les jours entre 10 heures et 13 heures (derniĂšre entrĂ©e Ă 12h15) toute l’annĂ©e. A partir de 14 heures, les jeux battent leur plein.

On vous dévoile les secrets des peintures du Casino de Monte-Carlo

Que puis-je voir lors d’une visite rapide ?

La salle Médecin du Casino © Monte-Carlo SBM

Tout le monde peut entrer dans le Casino de Monte-Carlo sans montrer de piĂšce d’identitĂ© pour jeter un Ɠil Ă l’atrium, qui est dĂ©jĂ lui-mĂȘme grandiose. En entrant dans le casino depuis la nouvelle place piĂ©tonne, vous entrerez dans l’atrium avec, sur la gauche, un espace bar et apĂ©ritif.

Vous pouvez Ă©galement vous rendre gratuitement Ă la Salle Renaissance, dotĂ©e de machines Ă sous. Dans ces deux zones, il n’est pas nĂ©cessaire de respecter un code vestimentaire spĂ©cifique. Les enfants peuvent se rendre dans l’atrium et Ă l’espace bar, mais pas dans la Salle Renaissance. À droite de l’atrium se trouve l’entrĂ©e du casino, oĂč vous devrez respecter des rĂšgles un peu plus strictes.

Salle Europe du Casino © Monte-Carlo SBM

Il faut compter 19€ par adulte pour une visite du casino avec un audioguide. Les visiteurs ĂągĂ©s de six Ă 18 ans peuvent faire la visite.

Un décor de carte postale : le Casino et sa place

Jouer dans un décor enchanteur © Monte-Carlo SBM

Des papiers d’identitĂ© sont nĂ©cessaires (attention, le permis de conduire n’est pas acceptĂ©) pour entrer dans le casino et tous les visiteurs doivent ĂȘtre majeurs. L’entrĂ©e coĂ»te 18€ (ou 15€ si vous faites partie d’un groupe de plus de dix personnes) et elle comprend un bon d’une valeur de 10€. Vous devez ĂȘtre Ă©lĂ©gamment habillĂ©, ce qui veut dire : pas de shorts, de chaussures de sport ou de claquettes.

Les montants des paris sont Ă©tablis Ă 5€ minimum.

Les Métiers cachés du Casino de Monte-Carlo : Ilda, la femme qui fidélise

Quel est le code vestimentaire pour entrer au casino ?

La Place du Casino est le lieu le plus partagé sur les différents réseaux sociaux © DR

Pour les visites de 10 h Ă 13 h :

Les bermudas, tee-shirts et chaussures de sport sont acceptés.

Les jeans trouĂ©s ou dĂ©lavĂ©s, les dĂ©bardeurs, les survĂȘtements, les shorts, les robes de plage, les chaussures de course, les sandales et les claquettes ne sont pas autorisĂ©s.

Ouverture des salles de jeux pour les majeurs qui ne sont pas interdits de jeu, avec papiers d’identitĂ© (carte ou passeport) obligatoires. À partir de 19 heures, le code vestimentaire devient plus chic :

Les shorts, tee-shirts, chemises à manches courtes et sweatshirts ne sont pas autorisés.

Les jeans et chaussures de sport foncés et les chaussures chics et décontractées sont autorisés.

Que dois-je savoir d’autre ?

Conçu par Charles Garnier, un pionnier de l’architecture de la Belle Époque qui ornait les rues de Paris, le bĂątiment du casino a Ă©tĂ© inaugurĂ© par Charles III de Monaco en 1863. Il gĂ©nĂ©rait autrefois plus de 95 % des revenus de la PrincipautĂ©.

De nombreux amateurs de casino se rendent Ă l’HĂŽtel de Paris avant de tenter leur chance dans le casino, car on y trouve une cĂ©lĂšbre statue de Louis XIV qui, dit-on, porte chance si l’on frotte le genou de son cheval.

L’horloge de la salle Touzet © Monte-Carlo SBM

Bien qu’il s’agisse de l’une des attractions les plus populaires de la PrincipautĂ©, aucun citoyen monĂ©gasque ne peut entrer ou jouer au casino. La Famille PrinciĂšre elle-mĂȘme ne peut y entrer en raison d’une loi adoptĂ©e en 1987, afin que les croupiers Ă©vitent de voir des membres de leur famille Ă la table et les aident ainsi Ă gagner.

Quatre films ont été tournés au casino, dont les James Bond Never Say Never Again et GoldenEye, ainsi que Fast and Furious 5.

Pour plus d’informations sur votre visite au casino, cliquez ici.