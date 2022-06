Redécouvrez en images, l’histoire de vos lieux monégasques préférés. Aujourd’hui, place à l’emblématique place du Casino.

Que serait devenu Monaco sans son Casino ? Lieu légendaire qui a participé à la renommée de la Principauté et à sa richesse, le Casino est aujourd’hui reconnaissable entre mille. Pourtant, sa silhouette a plusieurs fois changé au cours de l’histoire.

Premièrement, le Casino de Monaco ne s’est pas toujours trouvé là où il est aujourd’hui.

En 1856, pour renflouer les caisses de la Principauté, qui vient de perdre Menton et Roquebrune, le Prince Charles III ouvre le premier Casino de Monaco au sein de la Villa Bellevue dans le quartier de la Condamine.

En 1862, le Casino déménage sur le Rocher, sur la place du Palais, dans l’Hôtel de Russie. Cependant, par manque d’espace et l’impossibilité d’héberger les joueurs venus de Nice, après quatre heures en omnibus à cheval, le Casino va s’installer définitivement sur son emplacement actuel.

Alors que Monte-Carlo n’est qu’un plateau désert, François Blanc, le fondateur de la SBM, décide d’implanter le Casino sur le plateau des Spélugues pour disposer de tout l’espace dont il souhaite. À cet emplacement, le Casino gagne une magnifique vue sur la Méditerranée, l’emplacement pour construire l’Hôtel de Paris et accueillir les joueurs en transit.

@ Jean-Paul Bascoul – Le Casino en 1863

En 1864, l’Hôtel de Paris est construit et l’ensemble est inauguré en 1865. Le Café de Paris (anciennement Café Divan) les rejoint trois ans plus tard, en 1868. C’est aussi la date d’inauguration de la ligne de chemin de fer Nice – Vintimille, participant à l’affluence du lieu avec plus de 170 000 touristes.

Dans les années 1870, une extension est flanquée à gauche du Casino. L’entrée du bâtiment gagne une avancée et une horloge à son sommet alors que les trois frontons construits pour le Casino initial disparaissent. La fontaine qui orne la place devant le Casino est mise en valeur grâce à la végétation, aux lampadaires et aux balustrades installées.

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino vers 1870

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino à gauche, l’Hôtel de Paris au fond et le Café de Paris à droite vers 1870

En 1879, l’Opéra de Monte-Carlo, construit par Charles Garnier, le même architecte que l’Opéra de Paris, est inauguré à l’arrière du Casino. La coupole et les deux clochetons commencent à offrir au bâtiment la silhouette reconnaissable du Casino.

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino vers 1880

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino, le Café de Paris et l’Hôtel de Paris dans les années 1880

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino, sa place et ses jardins vers 1875

En 1892, on érige deux tours dans lesquelles des horloges sont installées. Le Casino est aussi orné de sculptures, de moulures et le toit se pare de tuiles vernissées.

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino vers 1892

En 1900, l’horloge retrouve sa place centrale comme en 1870 et le Casino continue à recevoir des ornements reflétant le faste de la Principauté.

Ainsi, le Casino est prêt à affronter le 20ème siècle pendant lequel il ne subira que quelques rénovations. Ce n’est pas le cas de l’Hôtel de Paris et de la Place du Casino qui vont se métamorphoser.

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino vers 1900

En 1909, l’Hôtel de Paris change radicalement. Du style haussmannien qu’il arborait jusque-là, il adopte un style Belle-Époque plus en adéquation avec le Casino. Une rotonde est également construite dans le souci d’accroître la capacité d’hébergement de Monaco.

© Jean-Paul Bascoul – Le Casino et l’Hôtel de Paris dans les années 1940

© Jean-Paul Bascoul – Place du Casino et ses jardins en 1946

Dans la deuxième partie du 20ème siècle, la place du Casino a successivement changé d’aspect.

© Jean-Paul Bascoul

© Jean-Paul Bascoul

© Jean-Paul Bascoul

Depuis 2020, la place du Casino revêt une toute nouvelle apparence. Inaugurée par la Famille Princière, il y a deux ans, la place arbore une zone piétonne rendant impossible la circulation des voitures devant le Casino.

© SBM

Le Café de Paris devrait, lui aussi, suivre cette modernisation en 2023 avec une transformation totale.

© Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi

Monaco a beaucoup évolué tout au long du 19ème et du 20ème siècle, le Casino et ses alentours témoignent de ces changements. Les autres parties de la ville ne sont pas en reste et si vous souhaitez en découvrir plus, un groupe de passionnés, administré par Jean-Paul Bascoul, s’est réuni sur Facebook pour partager leurs anciennes photos de la Principauté : Monaco4Ever.