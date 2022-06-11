Мы открываем для себя заново историю наших любимых уголков Монако. Сегодня речь пойдет о культовой площади Казино.

Чем бы было Монако без Казино? Это легендарное место внесло значительный вклад в славу Княжества и его благосостояние. Сегодня Казино не спутаешь ни с чем. Однако его внешний вид менялся несколько раз.

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Во-первых, Казино не всегда находилось на своем нынешнем месте.

В 1856, дабы пополнить казну Княжества, которое потеряло Ментон и Рокбрюн, Князь Шарль III открыл первое Казино Монако на вилле Бельвю в квартале Ла Кондамин.

В 1862 году Казино переехало в квартал Лё Роше и разместилось на Дворцовой площади, в Hôtel de Russie. Но, поскольку места там было маловато и было невозможно разместить всех игроков, которые четыре часа ехали из Ниццы на запряженном лошадьми омнибусе, Казино расположилось на новом месте — там, где находится и поныне.

В те времена Монте-Карло было пустынным плато, и Франсуа Блан (François Blanc), основатель SBM, решил построить Казино на холме Спелюг (Spélugues), чтобы пространства хватило на всё. Казино получило потрясающий вид на Средиземное море и место для строительства Hôtel de Paris, чтобы разместить всех гостей.

@ Жан-Поль Баскуль — Казино в 1863 г.

В 1864 году строительство Hôtel de Paris завершилось, в 1865 открылся весь комплекс. Café de Paris (старое название — Café Divan) было добавлено три года спустя. В 1868 году также была открыта железная дорога Ницца – Вентимилья, что увеличило приток туристов до 170 000 человек.

В 70-е годы XIX века была расширена левая часть Казино. Был увеличен холл, а на фасад добавлены часы; три фронтона, изначально украшавших Казино, были убраны. Фонтан на площади перед Казино преобразился благодаря зелени, фонарям и балюстрадам.

@ Жан-Поль Баскуль — Казино к 1870 г.

© Жан-Поль Баскуль — Слева — Казино, в центре — Hôtel de Paris и справа — Café de Paris около 1870 г.

В 1879 году в правой части Казино открывается Опера Монте-Карло, построенная Шарлем Гарнье (Charles Garnier). Он же спроектировал здание Парижской Оперы. Купол и две башенки придали Казино узнаваемый ныне облик.

@ Жан-Поль Баскуль — Казино к 1880 г.

© Жан-Поль Баскуль — Казино, Café de Paris и Hôtel de Paris в 1880-х гг.

© Жан-Поль Баскуль — Казино, Площадь Казино и его сады к 1875 г.

В 1892 году на башенках устанавливают часы. Казино украшают скульптуры и лепка, а крышу покрывает лакированная черепица.

© Жан-Поль Баскуль — Казино ок.1892 г.

В 1900 году часы возвращаются на свое былое место по центру, как в 1870 году, и Казино продолжает преображаться, воплощая собой великолепие Княжества.

Таким Казино вступает в ХХ век, на протяжении которого будут внесены лишь несколько изменений, в отличие от Hôtel de Paris и Площади Казино, которые подвергнутся метаморфозам.

© Жан-Поль Баскуль — Казино к 1900 г.

В 1909 году Hôtel de Paris кардинально изменится. До той поры его фасад был выполнен в стиле барона Османа, а теперь он преобразился по моде Прекрасной Эпохи и стал лучше гармонировать с Казино. С целью увеличить вместимость, была достроена ротонда.

© Жан-Поль Баскуль — Казино и Hôtel de Paris в 1940-х гг.

© Жан-Поль Баскуль — Площадь Казино и его сады в 1946 г.

Во второй половине ХХ века Площадь Казино неустанно видоизменялась.

© Жан-Поль Баскуль

© Жан-Поль Баскуль

© Жан-Поль Баскуль

В 2020 году она приобрела совершенно новый облик. Два года назад Княжеская семья торжественно открыла после реконструкции эту площадь, которая стала пешеходной зоной и была закрыта для движения автомобилей.

© SBM

Café de Paris также будет полностью перестроено к 2023 году.

© Perrot & Richard Architectes / Александр Жиральди

Монако сильно менялось на протяжении XIX и XX веков, Казино и окрестности – свидетели этих изменений. Другие части города не отстают, и если вы хотите открыть для себя больше, присоединяйтесь к группе энтузиастов и ее координатору Жан-Полю Баскулю (Jean-Paul Bascoul). Члены группы активно делятся в Facebook старыми фотографиями Княжества: Monaco4Ever.