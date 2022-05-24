Мы заново открываем для себя историю наших любимых уголков благодаря фотографиям. Сегодня очередь культового Ларвотто.

Лето на носу, и на прекрасный пляж Ларвотто начинают стекаться отдыхающие. Однако, этот квартал не всегда выглядел так, как сейчас. Его вид сильно изменился в течение прошлого века благодаря многочисленным преобразованиям.

Вначале этот малонаселенный квартал выделяла только кромка галечного пляжа. И тому была причина: Ларвотто был болотистой местностью, вредной для здоровья. В конце XVII века он был практически пустынным (перепись населения зарегистрировала лишь двух жителей). Квартал стал развиваться благодаря туристам и развитию строительства. Сначала район окрестили «Чайки» (« Mouettes »), затем он получил имя «Нижние Мельницы» (« Bas-Moulins ») и, наконец, обрел окончательное название – Ларвотто.

© Жан-Поль Баскуль – Ларвотто в 1919 г.

В тридцатые годы были совершены три основных этапа реконструкции квартала, и, особенно, пляжа. Чтобы отделить пляж и «купальни Ларвотто» от бульвара Ба-Мулен, была воздвигнута укрепляющая стена.

© Жан-Поль Баскуль – Ларвотто в 30-е гг.

В пятидесятые годы пляжи всё еще состояли из мелкой гальки.

© Жан-Поль Баскуль – Ларвотто в конце 50-х.

Самые большие метаморфозы произошли благодаря Князю Ренье III. В 1961 г. Князь-Строитель решил расширить территорию Монако на 54 000 м² за счет Средиземного моря.

© Жан-Поль Баскуль – Ларвотто во время работ по расширению территорий в 60-е гг.

Строительство закончилось в 1963 году, а два года спустя, в 1965 году, начались работы на пляже Ларвотто, который тогда и обрёл свой нынешний облик. Галька была заменена песком, были добавлены волнорезы, чтобы защищать пляж от разгула стихии. Десять лет спустя на намывной территории был построен «Спортинг Монте-Карло» (Sporting Monte-Carlo). Его торжественное открытие состоялось в 1974 году.

© Жан-Поль Баскуль – Ларвотто в конце 70-х.

В конце XX века пляж Ларвотто менялся мало. Только ввысь устремлялись всё новые строящиеся жилые здания. Однако в 2005 году отель Monte-Carlo Bay Hotel & Resort запечатлеет в пейзаже квартала свой силуэт в неоклассическом стиле на намывной территории рядом со «Спортингом Монте-Карло».

© Жан-Поль Баскуль – Ларвотто в конце 2000-х.

Недавно пляж Ларвотто был обновлен архитектором Ренцо Пьяно (Renzo Piano). Ларвотто сохранил свою особую форму, но подвергся некоторым архитектурным изменениям, в результате чего наиболее выигрышные участки пространства были отведены под коммерческую деятельность. Издание «Monaco Tribune» опросило жителей: большинство из них удоволетворены новым курортным комплексом, хотя и сожалеют о том, что зелени пока маловато.

© Правительство Князя – Ларвотто в наши дни.

Ларвотто не перестает меняться. Неподалеку от пляжа, в районе Портье, продолжаются работы по расширению площади страны за счёт намывных территорий. Территория Княжества будет, таким образом, увеличена на шесть гектаров к 2025 году.

Монако сильно изменилось за XX век, и квартал Ларвотто — символ этих изменений. Остальные районы города не отстают, и если вы хотите узнать больше, присоединяйтесь к группе энтузиастов и ее координатору Жан-Полю Баскулю (Jean-Paul Bascoul). Члены группы активно делятся в Facebook старыми фотографиями Княжества: Monaco4Ever.

Присылайте нам свои фотографии Ларвотто, каким вы его знали, на нашу официальную страницу в Facebook или по адресу: contact@monaco-tribune.com