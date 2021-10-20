











Жан-Поль Баскуль, житель Босолей, является коллекционером самых разных вещей: фотографий, монет, исторических документов, марок и даже кинохроники. Настоящий «одержимый» своего дела, как он себя сам называет, рассказал Monaco Tribune о своем увлечении.

Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) живет в знаменитом здании «Ривьера Палас» (Riviera Palace). Это гигантское здание поражает своим великолепием и является роскошным пережитком некогда самой богатой компании мира. «В те времена это было «the place to be», местом обязательным к посещению. Короли, князья… Все приезжали сюда», — рассказывает Жан-Поль, один из обитателей этого грандиозного памятника истории. Чем же занимается он в повседневной жизни? «Поиском фотографий. Я являюсь охотником за историями». Жан-Поль Баскуль покупает, реставрирует и коллекционирует самые разные документы и фотографии в Монако и его окрестностях.

Вы коллекционируете пинцетом, а я — лопатой!

Более 50 000 документов

Его жизнь проходит между Тулузой и Босолей, но его сердце принадлежит Лазурному берегу, где он 6 месяцев в году проживает со своей женой и собакой. «Я хочу вернуться и поселиться здесь», — признается он. Этот «анфан-дю-пэи» (Enfant du Pays) родился здесь и вырос в «Ривьера Паласе», его огромной игровой площадке. «Мы играли в подземных шахтах, в зимних садах…».

Любовь к историческому наследию привела к созданию огромной личной коллекции. Всего за десять лет Жан-Поль Баскуль собрал более 50 000 документов. «Это самая большая коллекция в Монако и Босолей», — говорит он нам. Фотографии, открытки, марки, документы, медали… Он собирает все! «Как я говорю некоторым коллекционерам, вы коллекционируете пинцетом, а я — лопатой».

Чтобы покупать много, нужно расширять географию поиска. Коллекция Жан-Поля состоит из объектов со всего мира. «По образованию я компьютерный инженер, поэтому знаю все аукционные дома и торговые залы». Он освоил все тонкости интернет-аукционов, знает, как распознать хорошую сделку, и со временем даже создал свою сеть. «По крайней мере, раз в неделю мне звонят по серьезным делам».

Последний пример — автобиографический короткометражный фильм гонщика Формулы-1 Луи Широна. Катушка привезена из Австрии, куплена наугад. «До того как я нашел его, я даже не знал, что такие вещи существуют, это необыкновенно». Он включает нам фильм с восторгом на лице. Мы видим кинокадры, озвученные самим Широном, показывающие Княжество и его трамвай в 1930-х годах. Это очень ценный материал для любого любителя истории. «Это невероятно. Никогда не видел ничего подобного».

© Коллекция Жан-Поля Баскуля — Трамвай в Монако

Жан-Поль успел поработать во многих странах Европы

Компьютерный инженер завершил свою карьеру незадолго до того, как начал собирать коллекцию. «Тогда, на моей прошлой работе, я уже был одержимым, помешанным на коллекционировании. Если я буду сидеть и ничего не делать, я умру через пять минут».

В течение многих лет он работал в компании Alcatel Group над исследовательскими проектами и разработками европейского масштаба. Эти проекты «выходили немного за рамки обычного». Брюссель, Мадрид, Рим… Этот человек объездил всю Европу по работе. «Что я еще могу сделать после всего этого», — шутит Жан-Поль.

«У меня нет никакого финансового интереса, кроме желания быть признанным». Он не преследует коммерческих целей, но им движет настоящая увлеченность своим делом. Это увлечение порой устанавливает определенные финансовые ограничения, особенно когда все куплено. В результате он работает за «5 или 10%» от того, что может заработать. «А поскольку я одержим, меня это немного расстраивает. Но это неважно, я занимаюсь этим как могу».

Тем более что его коллекция не ограничивается Монако и его окрестностями. Он полон самородков, доказывающих разнообразие его интересов. Археология, Египет, предыстория, бронзовый век, астрономия, искусствоведение… «Я ни в чем себе не отказываю», — объясняет Жан-Поль Баскуль.

Раньше о городе Босолей не было книг. А теперь их уже три. И все три наши!

Фотографии с историей

Для продвижения своей работы Жан-Поль Баскуль запустил блог Monaco4ever, где можно ознакомиться с более чем 20 000 изображений «Ривьера Палас», г. Босолей и Княжества Монако. В то же время он открыл одноименную группу в Facebook, которая сейчас насчитывает почти 6 000 участников. Идея группы заключается в том, чтобы «заставить фотографии говорить за себя». И это работает: каждая из его публикаций — настоящий генератор историй. «Вот где я получаю наибольшее удовольствие. Когда за фотографией есть какая-то личная история и когда люди на это реагируют».

Он также объединился с историком Жан-Клодом Вольпи (Jean-Claude Volpi). «В моих самых безумных мечтах я хотел написать книгу о «Ривьера Палас», и это было сделано с помощью Вольпи». Вместе они читают лекции и только что опубликовали свою третью книгу. «Раньше о Босолей не было книг. А теперь их уже три. И все три наши».

Что делать со всем этим? Отдать в музей? Есть другая идея. Жан-Поль хочет чего-то более живого. Возможно создать какую-то структуру, в которую «люди бы приходили работать, дорабатывать, писать статьи». В идеале, по его словам, его изображения должны использовать учителя, обучающие детей. А пока Жан-Поль Баскуль будет продолжать охотиться за историями, руководствуясь своим кредо: «Я могу это сделать, поэтому я это делаю».

© Жан-Поль Баскуль и Жан-Клод Вольпи