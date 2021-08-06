











Жеральдин Галло Мотийон (Geraldine Gallo Motillon) вот уже восемь лет является президентом ассоциации Enfants du Pays («Дети Страны»). Ее целью является предоставление статуса этой категории населения, которая способствует развитию Княжества. Ее семья всегда жила и участвовала в жизни Монако, поэтому она очень предана этой ассоциации, которая продвигает интересы лиц, называемых Enfants du Pays.

В среду 30 июня, 20 из 22 членов Национального совета Монако проголосовали за законопроект Княжеского правительства о признании статуса «Enfants du Pays». Кроме того, для закрепления этого понятия в законопроект была добавлена статья. «Enfant du Pays — это любое лицо иностранного гражданства, родившееся в Монако или усыновленное в Монако в период своего несовершеннолетия, которое проживает там с момента рождения или усыновления без перерыва». В этом контексте президент ассоциации Enfants du Pays Жеральдин Галло Мотийон рассказала в интервью Monaco Tribune о своей личной истории и о причинах создания ассоциации.

История ее семьи

Жеральдин Галло Мотийон родилась в Монако и знает Лазурный берег как свои пять пальцев. «Я училась в лицее Альбера Первого, затем на факультете литературы в Университете Ниццы. В год окончания учебы на английском языке я ушла в качестве ассистента французского языка и вот уже 27 лет работаю в судоходной компании, расположенной в Монако», — рассказывает она.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Манон Флери, шеф-повар ресторана Elsa: когда высокая кухня устойчива и человечна

Тем не менее ее связь с Княжеством остается прежде всего историей ее семьи, посвятившей себя стране. «Я родилась в Монако так же, как и мой брат, мои дети, мои бабушка и дедушка… Мой отец родился в Ницце во время войны. Мои дедушка и бабушка держали бар Azur в Монегетти, мои прадедушка и прабабушка тоже жили в Княжестве: один из моих прадедушек держал коптильню, другой работал в мэрии. Мои дети, Кентен и Тибо, тоже учились и живут в Княжестве», — объясняет она.

Честная борьба, яростное желание сделать все возможное, чтобы у наших детей была возможность остаться здесь, если они того пожелают.

Создание ассоциация Enfants du Pays

Помимо исторической связи ее семьи с Монако, существуют также и юридические причины ее активной борьбы за принятие статуса Enfants du Pays. «После победы Себастьяна Боффа против Берси [прим. ред. Министерство экономики и финансов Франции], мы захотели объединить французов Монако и предпринять юридические действия, чтобы положить конец нашему налогообложению (во Франции)». Благодаря этой юридической борьбе во французских судах, восемь лет назад вместе с пятью другими людьми она решила создать ассоциацию Enfants du Pays, президентом которой она является. «В то время президент Национального совета предложил нам создать ассоциацию и, таким образом стать посредником общественного диалога с Национальным советом и правительством».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стелла Альмондо, восходящая звезда фортепиано из Монако

Так, во время создания ассоциации были поставлены три основные цели: «прекращение налогообложения представителей Enfants du Pays с французским гражданством, получение официального статуса и работа над жилищным вопросом для всех Enfants du Pays, независимо от того, являются они гражданами Франции или нет». Однако, для Жеральдин, ассоциация представляет собой прежде всего «честную борьбу, яростное желание сделать все возможное, чтобы у наших детей была возможность остаться здесь, если они того пожелают».

Недавнее официальное определение статуса Княжеским правительством и Национальным советом Монако, является первым шагом, поскольку признает правовое существование лиц Enfants du Pays.

Закон о признании статуса

«Недавнее официальное определение статуса Княжеским правительством и Национальным советом Монако, является первым шагом, поскольку признает правовое существование лиц Enfants du Pays. Мне очень понравилась цитата Государственного министра, который сказал, что признание — это память сердца», — сказала она. «Этим голосованием Монако доказало взаимность привязанности. Если это определение является первым камнем в строительстве, то его нужно будет дополнить конкретными мерами, особенно, что касается жилищного вопроса».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жильдо Пастор: страстный автолюбитель и серийный предприниматель

Жеральдин Галло Мотийон с нетерпением ожидает развития жилищного строительства в будущем. «Создание около 30 квартир через риэлтерскую компанию станет позитивным сигналом для местного сообщества Enfants du Pays. Конечно, 30 квартир не решат всех проблем, но это будет началом». Таким образом, очевидно, что Жеральдин по-прежнему движима идеей защиты прав Enfants du Pays, части населения, которое является неотъемлемой частью Княжества. «Строительство нового жилья, распределение квартир, освобожденных гражданами Монако, позволит Enfants du Pays продолжать жить в стране, в которой они родились и к которой привязаны».