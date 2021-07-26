











Что думают наши читатели о новом пляжном комплексе Ларвотто? Многие из вас оставили свои комментарии в нашей группе и на нашей странице в Facebook.

Красивый и современный комплекс

Большинство из наших читателей довольны результатом реконструкции пляжного комплекса Ларвотто. Так, Кристин считает, что «новый пляж очень красивый и просторный». Другая наша читательница, Мари-Элен, выразила нетерпение по поводу открытия ее любимых ресторанов. «Стало намного чище и, следовательно, приятнее, чем раньше. Жаль, что некоторые рестораны и магазины пока еще не открылись».

Сильвен из уже открытого ресторана La Note Bleue в восторге от нового пляжа: «Мы рады вернуться. Мы ожидали открытия с некоторым опасением, но в конце концов очень довольны результатом. Нам очень нравился старый пляж и сейчас мы привыкаем к новому месту, которое нам тоже очень нравится».

Многие семьи с детьми разочарованы

Несмотря на все позитивные изменения, на новом пляже не оказалось места для воллейбольной площадки. Фиона также напоминает, что «в ресторанах раньше были детские зоны, которых также больше нет! Многие семьи с детьми разочарованы. В целом же, новый пляж очень красивый и современный».

Завсегдатаи пляжа заметили некоторые изменения, как, например, Лидия, студентка факультета лингвистики в Ницце, с которой мы познакомились на пляже. «У меня много воспоминаний о Ларвотто, и мне немного грустно от того, что я больше не узнаю это место. Оно стало менее природное и душевное. В то же время, это современный пляж, который вписывается в облик Монако».

© Княжеский дворец Монако

Много бетона и мало тени

Гислен подытожила мнение многих в одном комментарии: «Слишком много бетона для меня». Это объединяет многих из наших читателей. «Пляж стал более современным, появилось много новых ресторанов, но слишком много бетона и мало тени для прогулок. Пляж стал менее адаптированным для семей. Была возможность сделать действительно инновационное пространство, но я считаю, что здесь мы этого не видим», — пишет Серена в нашей группе Facebook.

Плата за пользование частным пляжем очень завышена

Это мнение разделяет Мари-Элен: «На общественных пляжах мало тенистых зон», а Алекс пишет: «Ощущается острая нехватка зеленых насаждений, нет ни одного дерева. На уровне нижней аллеи, в районе 11:30 почти нет тени. Нет возможности защититься от солнца в течение всего дня, это позор. С другой стороны, пляжная зона увеличилась, стала более открытой, чем раньше».

Среди других проблем, с которыми сталкиваются люди — это недостаточное количество душей — «вчера они не работали!!». Селин объясняет, что «магазины и рестораны должны сделать вывески. В торговой аллее очень легко потеряться, не зная, что и где». Наконец, как считает Алекс, «цены на частных пляжах очень высокие — 30/40 евро за полдня за шезлонг…».

Создается впечатление, что вы лежите в кошачьем туалете и выходите оттуда весь белый.

© Княжеский дворец

Пляж для некурящих, от которого болят ноги

Как и Селин, многие удивлены возвращению мелкого гравия. «Поскольку гравий еще не отполирован временем, он очень острый и по нему больно ходить». Пользователь Cpags Pags считает, что «они должны были положить настоящий песок или что-то другое, а не эти белые камешки». Когда ложишься, кажется, что лежишь в кошачьем туалете, а выходишь весь белый. Он продолжает пачкать». В то же время Кристин считает, что «морская зона стала очень приятной — можно спокойно купаться! Единственная проблема — это гравий, который можно было бы заменить мелким песком! В остальном мне очень нравится!»

Большим новшеством комплекса является запрет на курение в рамках программы «Monaco Zero Smoking». Кристин довольна этим изменением: «Зона для некурящих — это идеально». Мари-Элен считает, что платные пляжи тоже могли бы ввести отдельные зоны для некурящих. «Чего я не могу терпеть, так это курильщиков, которых принимают на частных пляжах (как наших друзей собак). Было бы здорово если бы они сделали часть платного пляжа курящей, а другую — некурящей, чтобы всем было комфортно…».