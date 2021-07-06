











Старт работе обновленного комплекса Ларвотто 3 июля дал лично Князь Монако Альбер II.

После 22 месяцев ожидания пляжный комплекс Ларвотто наконец открылся. Посетители могут насладиться общественным пляжем, набережной и пляжем для некурящих площадью в 14 тысяч квадратных метров. Гостей ждут и абсолютно новые террасы ресторанов.

Объект спроектировал Ренцо Пиано (Renzo Piano) — известный итальянский архитектор, автор Центра Помпиду в Париже и лауреат Притцкеровской премии 1998 года. Пляжный комплекс окончательно будет введен в эксплуатацию в начале 2022 года. Но прогуляться по модернизированному Ларвотто можно уже сейчас.

Обновленное пространство

Знаковое место Княжества преобразовано под девизом «освоение общественных пространств», говорит директор по городскому развитию Жан-Люк Пайо (Jean-Luc Payo). В рамках проекта проложили велосипедную дорожку, посадили более 130 деревьев, чтобы обеспечить тень. Здесь также продуманы и услуги: детские сады, тренажерный зал и школа плаванья. Наконец, возвращается зона Handiplage для людей с особыми потребностями.

Однако волейбольная площадка больше не работает, что может стать грустной новостью для любителей этого вида спорта.

Читайте также: Волейбольный клуб Монако на грани выживания