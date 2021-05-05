











Женская волейбольная команда Монако только что сохранила место во втором дивизионе чемпионата Франции по женскому волейболу, и переживает лучшие времена в своей истории. Однако, волейбольный клуб Княжества столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в этом году, которые могут привести к его исчезновению в самое ближайшее время.

На их лицах были улыбки, разумеется. Иллюзия счастья в очень трудный сезон. Волейболисткам из Монако удалось удержаться во втором дивизионе после исторического подъема в прошлом году. Но самое сложное для клуба, основанного в 1952 году, еще только впереди.

Это был просто ужасный год Жиль Брийан, президент «Монако Волейбол»

«Это был просто ужасный год», — сказал нам президент волейбольного клуба Монако Жиль Брийан (Gilles Brillant), говоря о карантинных ограничениях, которые вынудили клуб закрыть свои двери для болельщиков с октября 2020 года и проводить домашние матчи за закрытыми дверями. «Мы провели бесприбыльный сезон, не собрав ни одного членского взноса, в то время как чемпионаты наших основных команд (мужской и женской) не останавливались. Из-за кризиса мы потеряли спонсоров, и у нас снизились субсидии, — сожалеет он. — Если мы не найдем решения в самые сжатые сроки, то во главе клуба больше не будет руководства. Все лидеры и волонтеры измотаны».

Первая женская команда в Княжестве

В то время как большинство любительских и полупрофессиональных чемпионатов других дисциплин были приостановлены или окончательно прекращены, профессиональные волейбольные команды Монако боролись на протяжении всего сезона. Боролись не только со своими соперниками, но с урезанными бюджетами и длительными дорогостоящими поездками, особенно что касается женской команды. И все это с самым маленьким бюджетом во Франции.

Жиль Брийан, президент клуба

«Девушки, как и мужчины, приложили большие усилия и достойно представляли Княжество на протяжении всего сезона. Но у нас сейчас очень мало времени, чтобы найти необходимые средства в это сложное время, когда частные фирмы прежде всего заботятся о сохранении своих сотрудников». Несмотря на несколько скромных обращений к правительству, клуб не был услышан.

Решающая встреча с Национальным советом Монако

«Наши девушки играют на более высоком уровне, но наши субсидии намного ниже, чем в других дисциплинах, — вздыхает Жиль Брийан. — Мы предоставлены сами себе, хотя волейбол — самый популярный командный вид спорта в школах. Клуб лишился большей части своих доходов за более чем два года, потеряв волейбольное поле на пляже Ларвотто. Это поле составляло «все или почти все доходы» клуба, который насчитывал на тот момент почти 530 спортсменов с членским билетом. Теперь клубу будет сложно восстановиться после этого трудного сезона.

Нам давали много обещаний, но ни одно из них не было выполнено… Жиль Брийан, президент «Монако Волейбол»

«Целый год не было возможно заниматься спортом в закрытых помещениях. Наша женская команда только что сохранила свое место (в лиге), но никто не знает, что будет в следующем году. Мы находимся в состоянии неопределенности и никаких подвижек в лучшую сторону не предвидится. Нам давали много обещаний, но ни одно из них не было выполнено…», — говорит Жиль Брийан. В ближайшее время запланирована встреча с председателем Национального совета Монако Стефаном Валери, чтобы быстро найти выход из этой ситуации. В то же время сами волонтеры продолжают усердно искать новых спонсоров. От них зависит выживание волейбольного клуба Княжества.

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