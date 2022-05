Redécouvrez en images, l’histoire de vos quartiers préférés. Aujourd’hui, place à l’emblématique Larvotto.

L’été pointe le bout de son nez et les touristes commencent à affluer sur la belle plage du Larvotto. Cependant, ce quartier n’a pas toujours eu l’aspect qu’on lui connait aujourd’hui et de nombreux travaux ont modifié son apparence au cours du dernier siècle.

Initialement, seul un liseré de plage de galets bordait ce quartier très peu habité. Et pour cause, le Larvotto était un marais insalubre. Presque désert à la fin du 17ème siècle (seulement deux habitants ont été recensés), le quartier s’est développé au rythme de l’arrivée des touristes et des constructions successives. Surnommé, premièrement, les « Mouettes », le quartier a ensuite pris le nom de « Bas-Moulins », puis, il a adopté son nom définitif de Larvotto.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto en 1919

Les années 30 voient apparaître l’une des trois transformations majeures du quartier et, plus particulièrement, de la plage. Pour séparer la plage et « les bains du Larvotto » du boulevard des Bas-Moulins, un mur de soutènement a été construit.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto dans les années 30

Dans les années 50, les plages sont encore faites de petits galets.

© Jean-Paul Bascoul – La Larvotto à la fin des années 50

La plus grande métamorphose intervient grâce au Prince Rainier III. En 1961, le « Prince Bâtisseur » décide de construire une extension de 54 000m² sur la mer Méditerranée.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto pendant la construction de l’extension dans les années 60

Les travaux se terminent en 1963 et deux ans plus tard, en 1965, commencent les travaux de la plage du Larvotto qui va garder sa forme, jusqu’à nos jours. Du sable remplace les galets et des brise-lames sont ajoutés pour protéger la plage des assauts des vagues. Le Sporting Monte-Carlo est construit sur la nouvelle extension, dix ans plus tard, et est inauguré en 1974.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto à la fin des années 70

La plage du Larvotto ne change que très peu pendant toute la fin du 20ème siècle. Seuls les immeubles poussent et atteignent des hauteurs toujours plus élevées. En 2005, pourtant, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort va imprimer son style néo-classique et sa silhouette sur l’extension en mer juste à côté du Sporting.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto à la fin des années 2000

Aujourd’hui, la plage du Larvotto vient tout juste d’être rénové par l’architecte Renzo Piano. Elle a conservé sa forme particulière mais a subi quelques changements architecturaux qui font la part belle aux commerces. Interrogés par Monaco Tribune, les usagers sont, pour la plupart, satisfaits de ce nouveau complexe balnéaire, même s’ils regrettent le manque de végétations pour le moment.

© Gouvernement Princier – Le Larvotto de nos jours

Le Larvotto n’a pas fini de muer. Non loin de la plage, une nouvelle extension en mer est en construction dans le secteur du Portier. Prévue pour 2025, elle agrandira la Principauté de six hectares.

Monaco a beaucoup évolué tout au long du 20ème siècle, le quartier du Larvotto témoigne de ces changements. Le reste de la ville n’est pas en reste et si vous souhaitez en découvrir plus, un groupe de passionnés, administré par Jean-Paul Bascoul, s’est réuni sur Facebook pour partager leurs anciennes photos de la Principauté : Monaco4Ever.

Vous aussi, envoyez-nous vos photos du Larvotto comme vous l’avez connu sur notre page Facebook collaborative ou par mail : contact@monaco-tribune.com