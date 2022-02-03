Mareterra – это новый масштабный проект по расширению береговой линии в Монако, таяший в себе множество сюрпризов. Окончание строительных работ в рамках проекта запланировано на 2025 год.

1. Новый район на территории бывшего моря

Чтобы удовлетворить растущий спрос на жилье, Княжество было вынуждено прибегнуть к расширению своей территории. В данном случае речь идет о расширении на шесть гектаров, т.е. на 3% от общей площади Монако, которые будут находиться на территории бывшего моря в новом районе Анс-дю-Портье (l’Anse du Portier).

Здесь будут построены пять новых элитных комплексов, 14 вилл, торговый центр, морской порт, автостоянка на 165 мест, а также парковая зона и прочие объекты инфраструктуры. Это не первый раз, когда Княжество расширяет свою береговую линию: с начала 19 века Монако увеличило свою территорию на 20%, в частности, за счет района Фонвьей, который в скором времени будет отреставрирован.

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© Mareterra Монако

© Mareterra Монако

2. Охрана окружающей среды

Одним из главных пунктов на пути к реализации проекта является снижение риска для окружающей среды и, в частности, морской экосистемы, что является крайне важным для Князя Альбера II. В связи с этим архитекторы предложили придать береговой линии изогнутую форму, которая будет соответствовать характеру морского течения. «Очень важно сохранить направление морских течений, потому что именно они обеспечивают жизнь морской флоры и фауны. В основе проекта лежит экологическая составляющая», – объясняет Дени Валод (Denis Valode), основатель архитектурного бюро Valode & Pistre, на официальном сайте компании.

Дабы способствовать заселению нового берегового участка морскими видами, будет сохранено 510 м2 морской травы Posidonia Oceanica, а также будут созданы искусственные рифы. Помимо этого, в рамках проекта планируется посадить 800 деревьев, создать гнезда для птиц и домики для насекомых, а также проложить 600 метров велосипедных дорожек и 19 000 м2 пешеходной зоны.

В жилых домах и садах будут предприняты экологические решения, в том числе установка 9 000 м2 солнечных батарей, 200 зарядных станций для электромобилей и автоматическая система полива растений в зависимости от влажности и количества осадков.

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3. Более 800 человек, задействованных в проекте

Для осуществления проекта такого масштаба необходимо было привлечь целую армию специалистов! На данный момент более 800 человек работают над реализацией проекта, разработанного архитекторами Дени Валодом (Valode & Pistre) и Ренцо Пьяно (Renzo Piano Building Workshop), а также ландшафтным дизайнером Мишелем Десвинь (Michel Desvigne).

Всемирно известные дизайнеры, архитекторы, инженеры и эксперты по охране окружающей среды совместно трудятся над созданием этого нового района, который, по словам Князя Альбера II, «воплощает в себе высококлассное мастерство и атмосферу гостеприимства, являющиеся гордостью Княжества Монако. Mareterra будет идеально вписываться в береговую линию и через несколько лет станет восприниматься как естественное продолжение нашей территории».

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