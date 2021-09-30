











Каждый день вы проходите мимо строительных площадок этих новых сооружений. Но знаете ли вы как будут они выглядеть после завершения их строительства? Узнайте о будущем облике Княжества из нашей статьи.

От масштабов этих строек кружится голова. Их строительство длится годами и даже десятилетиями, но они необходимы для общества. Откройте для себя пять архитектурных проектов, которые значительно изменят городской ландшафт Княжества в течение нескольких лет.

Testimonio II

Уже работая над башней Odeon, Marzocco Group взялась за другой крупный проект. Поскольку это здание находилось прямо по соседству, они вновь обратились к архитектору Александру Жиральди и фирме Arquitectonia, чтобы обеспечить архитектурную преемственность.

Testimonio II — это 348 квартир, детские ясли на 50 мест и новое место для Международной школы Монако, которая будет рассчитана на 700 учеников.

Сдача комплекса запланирована на 2024 год.

© Simon Zwierniak/Monaco-Tribune

© Groupe Marzocco

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Остров Пастера (Îlot Pasteur)

Это многофункциональное здание создается агентством Square (Франсуа Лаллеман) и CCA (Кристиан Куро)*. Втиснутое между бульваром Ренье III (Boulevard Rainier III) и авеню де Фонвьей (Avenue de Fontvieille), сооружение является образцовым в плане оптимизации городского пространства.

Комплекс будет включать общественную парковку на 910 мест, среднюю школу на 1 500 учеников, спортивный зал, бассейн, сортировочный центр, медиатеку, многоцелевой зал и 7 560 м² офисных помещений.

Завершение проекта запланировано на 2024-2025 гг.

© Simon Zwierniak/Monaco-Tribune

© Square — CCA*

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Расширение в море

Анс-дю-Портье и Маретерра — это расширение шельфа площадью 60 000 кв. м, бюджет которого оценивается в 2 млрд. евро. Новый район будет состоять из общественных пространств и жилых домов, предназначенных для удовлетворения растущего спроса на элитную недвижимость в Монако.

За этим грандиозным проектом стоят громкие имена: Valode & Pistre Architects, Ренцо Пьяно (автор Larvotto), Мишель Девинь займется оформление ландшафта, архитектор Александр Жиральди… Район будет пешеходным и будет соответствовать цели Княжества — стать полностью углеродно-нейтральным к 2050 году.

Сдача района запланирована на 2025 год.

© Simon Zwierniak/Monaco-Tribune

© Valode & Pistre

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Новый госпиталь имени Княгини Грейс

Задача стоит серьезная — отремонтировать больницу, действующую с 1902 года, обеспечив при этом непрерывность обслуживание и, прежде всего, спокойствие пациентов.

Первая часть проекта постепенно подходит к своему завершению: новые помещения больницы начнут функционировать в 2026 году. Заключительная часть проекта запланирована на 2032 год, со сносом старого здания.

© Simon Zwierniak/Monaco-Tribune

© AIA Life Designers*

Новый торговый центр Фонвьей

Строительные работы начнутся уже совсем скоро: разрешение на начало строительства в 2021 году уже одобрено. Это грандиозное здание сделает район Фонвьей более современным. Проект был отдан на реализацию в надежные руки, а именно группе Socri Reim, работавшей над Nice Etoile и Polygone Riviera*.

Полная реконструкция торгового центра включает в себя около 80 магазинов с четырехзальным кинотеатром, 40 квартир и 2 000 парковочных мест. Над всем этим будет возвышаться многоярусный сад, настоящие сады Семирамиды, с 2 000 деревьев, спроектированный Массимилиано Фуксасом и Жаном Мусом. В районе значительно улучшится качество воздуха.

Сдача проекта запланирована на 2027 год.

© Simon Zwierniak/Monaco-Tribune

© Socri Reim

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* Статья была обновлена 30/09/2021.