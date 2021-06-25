











Со своим амбициозным планом модернизации общественных пространств, Княжество является динамичным городом-государством, где стройки без остановки сменяют друг друга на территории в 2 км². В настоящее время Княжеское правительство активно работает над снижением шумового загрязнения с помощью инновационных инструментов и технологических подходов, а также создает площадку для общественного диалога.

Совершенно новая больница, средняя школа для 1500 учеников с 25-метровым бассейном, или трехэтажная медиатека: в Монако ведется одна стройка за другой. Цель — обеспечить территорию лучшей общественной инфраструктурой и выполнить задачи национального плана жилищного строительства. В этом контексте постоянной активности разрабатываются инновационные идеи по снижению шумового загрязнения, которое стало несколько навязчивым в связи с постоянными строительными работами.

Сегодня Княжеское правительство контролирует шумовое загрязнение на строительных площадках с помощью регулятивных мер. Например, запрещает вести буровые и ударные работы в чувствительные для местных жителей периоды времени или требует от рабочих использовать рации для связи друг с другом в ночное время. Кроме этого Княжество рекомендует использовать специальное оборудование, которое способно значительно снизить шум от строительных работ.

Все ради спокойствия местных жителей

«На участках дорожных работ рабочие теперь используют специальные изоляционные капюшоны для снижения пронзительного шума. Эта система также ограничивает выбросы пыли», — объясняет Жан-Люк Нгуен (Jean-Luc Nguyen), директор отдела общественных работ при правительстве Монако. «Мы также выбираем пильные диски, которые меньше шумят».

Когда компании вывозят строительный мусор со строительных площадок Княжества, они используют сегодня грузовики, покрытые упругими акустическими материалами, которые частично подавляют уровень шума. В качестве еще одного примера можно привести звук, сигнализирующий о развороте грузовиков, который был переделан: теперь он более низкой тональности — с двумя тонами, и по-прежнему гарантирует безопасность.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монако в фотографиях, с 1860-х годов до наших дней

Инновационный бетонный короб

На улицах Монако акустические стены поглощают шумовое загрязнение, как, например, шестиметровая стена на стройке нового района в море. Другие строительные процессы ограничивают распространение шума, как, например, установка плиты или даже бетонного короба в местах закладки фундамента, чтобы снизить шум в окрестностях. «Вы никогда не догадаетесь, что рядом с Экзотическим садом вырыта пятнадцатиэтажная автостоянка», — говорит Жан-Люк Нгуен.

© Княжеское правительство

Строительные площадки также оснащены надувными экранами, которые заглушают шум машин. Это решение, было предложено Комиссией по инновациям в сфере строительных работ, созданной правительством Монако в 2019 году. «Комиссия занимается поиском на международном уровне лучших инноваций в области строительства», — говорит директор Департамента общественных работ.

Urban Report: приложение для общественного диалога

«Шум является относительным понятием: в то время как жители прибрежных районов легко воспринимают шум волн, люди, живущие рядом с автострадой, не будут терпеть шум дорожного движения, даже если измеряемый уровень шума сопоставим», — отмечает Жан-Люк Нгуен, признавая, что шумовое загрязнение от строительных площадок может быть источником ежедневной усталости.

«Приложение Urban Report, запущенное Княжеским правительством в 2020 году, предлагает жителям реальную площадку для сообщений о неудобствах (связанных с жизнью в городе)», — объясняет Жан-Люк Нгуен. Княжеское правительство надеется таким образом успокоить жителей, наладив спокойный общественный диалог.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как виртуальная реальность скоро изменит нашу жизнь?