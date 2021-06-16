











Возможно уже совсем скоро, благодаря виртуальной реальности, мы сможем кормить антарктических пингвинов, делать покупки в любимом магазине или заводить новых друзей. Монакский стартап DWorld, созданный в марте 2021 года, предлагает необычный виртуальный опыт для своих будущих пользователей.

Его основатели? Манила Ди Джованни (Manila Di Giovanni) и Кристиан Бертельсен (Christian Bertelsen), выпускники Международного университета Монако (IUM). Они собираются создать виртуальный мир, который совместит в себе опыт видео игры и нашу городскую повседневность.

«Благодаря своему цифровому аватару, пользователь сможет перемещаться по виртуальному Монако, ходить по магазинам, посещать музеи или участвовать в мероприятиях», — объясняет Манила Ди Джованни, СЕО компании DWorld.

Сходить в музей или присмотреть себе новую квартиру

В настоящее время стартап работает над проектом для Фонда Князя Монако Альбера II. Идея заключается в погружении пользователя в дикую природу Антарктики, в которой он сможет подружиться с пингвинами.

Эта новая технология не побуждает людей оставаться дома — наоборот. Благодаря ей, пользователи в других странах захотят открыть для себя Монако, или же просто на мгновение там оказаться. Манила Ди Джованни, СЕО и кофаундер компании DWorld

Цифровые пространства, созданные стартапом, также позволят монакским агентствам недвижимости предлагать виртуальные визиты квартир и тем самым привлекать международную клиентуру. «В Азии многие пользователи интернета имеют доступ к виртуальной реальности, как, например, в Южной Корее», — говорит итальянская предпринимательница, которую вдохновил ее семестр в Китае.

Манила Ди Джованни надеется построить лучший мир с помощью виртуальной реальности / © Alizée Mosconi

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Площадка для культурного обогащения

«Эта новая технология не побуждает людей оставаться дома — наоборот. Благодаря ей, пользователи в других странах захотят открыть для себя Монако или просто на мгновение там оказаться», — добавляет Манила Ди Джованни. «Не каждый может позволить себе путешествовать! «

Виртуальная реальность может позволить студентам из развивающихся стран посещать университеты на другом конце света. Манила Ди Джованни, СЕО и кофаундер компании DWorld

Стартап стремится создать лучшее будущее, улучшая повседневную жизнь каждого человека. В долгосрочной перспективе DWorld надеется произвести революцию в сфере образования. «Виртуальная реальность может позволить студентам из развивающихся стран посещать университеты на другом конце света», — говорит Манила.

По словам предпринимательницы, эта цифровая реальность поможет расширить кругозор и будет способствовать культурному обогащению. Стартап DWorld будет предлагать многопользовательский опыт, где пользователи смогут встречаться, обмениваться идеями и «возможно, найти друзей».

Виртуальная модель Монако

Княжество находится в разгаре своей цифровой трансформации и продолжает 3D-моделирование своей территории. «Настоящая лаборатория, позволяющая проводить множество симуляций, особенно урбанистических, для поддержки принятия решений», — объясняет Сириль-Ренье Буассон (Cyrille-Rainier Boisson), руководитель проекта Digital Twin в команде Smart City. Этот проект «умного города» был запущен в 2019 году в рамках программы Extended Monaco.

Виртуальная реальность может стать новой витриной для Монако. Так, со многими цифровыми проектами можно будет ознакомиться из любой точки планеты. Сирилл-Ренье Буассон, руководитель проекта цифровых копий в команде Smart City.

На данный момент цифровая модель Княжества насчитывает около 1500 зданий. Виртуальное пространство необходимо регулярно обновлять, поскольку ландшафт Монако постоянно меняется.

«Виртуальная реальность может стать новой витриной для Монако. Так, со многими цифровыми проектами можно будет ознакомиться из любой точки планеты», — восторгается Сириль-Ренье Буассон. «Магазины и услуги также можно будет интегрировать туда».

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